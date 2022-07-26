同理心學堂：7步擺脫青少年網絡成癮

香港中華基督教青年會佐敦會所於5月訪問了約1200名小五至中三學生，發現逾七成受訪學生每日在學習用途外的上網時間超過2小時，且逾三成受訪學生出現嚴重至中度情緒困擾。而上網時間較長的學生，其精神健康亦較差。有約九成受訪學生表示願意放棄上網時間，以換取與家人和朋輩相處。因此，我們建議父母關心子女學業成績之餘，應同時關心子女身心靈健康發展，多抽時間陪伴子女參與興趣活動，了解他們的需要及成長面對的挑戰，成為子女背後最強的後盾。

關注行為背後原因

我們曾接觸一個案例，青少年A現時中三，正值青春期，近兩年長期上網打機及使用串流平台，每天使用電腦超過6小時。他對參與社交活動失去興趣，加上面對功課和學業上的挫敗，令他覺得在現實生活中得不到朋輩支持及認同，長期處於壓力及憂慮中，未能正確紓緩情緒。為了逃避現實生活的不如意，他愈加投入精神和時間在電玩遊戲中，依靠從虛擬世界中獲得的滿足感，填滿他內心的憂悶。作為家長或同行者，應如何協助青少年面對網絡成癮呢？

家長應避免單單聚焦青少年的行為，而更要關注行為背後的原因。以青少年A為例，如用心理解，他的生命正承受超乎他可承受的經歷。除了學業、朋輩壓力，更令青少年A感無力與挫敗的是，即使他曾以不同方式表達這些困擾，卻沒人能夠理解。因為一般大人往往只是聚焦於他的行為，而非背後的原因，最終他沉溺於互聯網，選擇逃離現實世界，到虛擬世界中尋找自己所欠缺的。

父母理解陪伴最重要

要協助網絡成癮的青少年，首先，父母的理解與陪伴尤其重要，且關注點不單是學業，還有兒女的日常生活、興趣、特質和潛能。良好的親子關係是最重要的基礎。

其次，根據他們的興趣，提供更適切的休閒娛樂安排，讓他們的心思投放於有益身心的活動上。

第三，父母需與子女共同討論網絡使用時間，建立健康上網習慣，引導子女明白任何東西過度使用都會帶來壞處，就連專業電競選手亦會重視自己的飲食作息與心理健康。有需要可設定「屏幕使用時間」、「停機時間」，用實際行動限制電玩與上網時間。

第四，當子女能夠一步一步約束自己，亦應給予適當的獎勵與肯定。

第五，父母要以身作則，身教比言教更為重要。

第六，父母需要協助子女提升溝通技巧與有效緩解學習壓力的方法，尋求生活目標與規劃學習時間。

第七，要擺脫任何成癮，單靠自己很難成功，因此擴大子女的支援網絡，聯同教師、社工等一同協助，更見成效。

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文：葉慧儀（香港中華基督教青年會康怡會所程序幹事）、馬慶民（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）--香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第407期]