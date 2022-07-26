增添父能量：從觀察、尊重、欣賞出發 勿只講「唔好成日掛住打機」

我的兩個孩子尚算年幼，未有打電子遊戲機的習慣。最近，爸爸買了新遊戲機回來，子女興高采烈嚷着要和爸爸打機。對於3歲小兒子來說打機只是看着家姐與爸爸興奮地操控着遊戲桿，對着一個大屏幕不停按掣，不知目標何在，總之坐在其中已是一大享受。

爸爸與子女分享遊戲玩法 建立自信

爸爸平常工作忙碌，沒有打電子遊戲機的習慣，但這幾天見他對着新玩具愛不釋手，雀躍地與子女分享每個遊戲的玩法、每個按鈕的功能，把每組電線插得整整齊齊，我知道這台遊戲機對他的重要；從他與孩子講解每個步驟的過程中，我看到丈夫的自信。

1. 觀察丈夫與孩子互動

對於全職工作的爸爸來說，可以與子女互動的時間少之又少；觀察爸爸與孩子的互動不但可以讓小朋友感受爸爸的存在與愛，更加能讓爸爸藉互動過程體驗自己的價值與信心。所以，作為太太，我們必須開放空間，在場外觀察丈夫與孩子的互動，不加任何意見與批評，因為這正是建立丈夫自信的一個好地方。

2. 尊重丈夫的專業

作為太太，總不能夠精通所有東西，以我為例，我對電子遊戲機一竅不通，我絕不能夠在旁指指點點，也不能以自己的角度胡亂挑戰丈夫的專業；反過來，我要鼓勵孩子留心，仔細聆聽爸爸講解，尊重爸爸的分享。

3. 欣賞丈夫用心付出

雖然打機是丈夫的興趣，但工作過後仍然願意與孩子一起享受打機的樂趣，而不是獨自躲在房間裏打機，已是非常值得欣賞。因此，要多讚賞丈夫對孩子、對這個家的付出，多肯定丈夫所做的一切，多鼓勵丈夫的共同協作，包括和子女一起打遊戲機等。

下次當孩子嚷着要和爸爸打電子遊戲機時，作為媽媽可先嘗試以上3點，取代「唔好成日掛住打機」的忠告，相信更能拉近爸爸與子女的關係。

丈夫能否成為你在親職上的精明隊友？答案其實由你話事。因為我確信，隊友是由太太的肯定所建立。

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文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）--由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

[Happy PaMa 教得樂 第407期]