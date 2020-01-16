教大GPS：讓孩子學會感恩的竅門

由日常生活開始：感謝天氣晴朗

在日常生活中，家長可以使用一些簡單而有效的方法，讓孩子學會感恩，例如鼓勵孩子在睡前，用3分鐘記下當天3件讓人感恩的事情，作為感恩日記（gratitude journaling），這些事情通常都是別人為自己而做的好事，例如「今天上課忘了帶鉛筆，鄰座的小琪借了一支筆給我」。感恩有時也在日常的「開心事」可見，例如「感謝天氣晴朗，讓我可以欣賞漂亮的風景」。

在困境中學習感恩更重要

要幫助孩子建立一種持久的感恩心態（grateful mindset），除了讓孩子習慣在「好日子」時感恩，家長更要培養孩子在困境、挫敗中能夠感恩的能力，因為在孩子的成長過程中，對他們影響最深的時刻，往往都不是成功的經驗，而是一些挫敗或者難關。在孩子得到教師的稱讚時、在他們收到生日禮物時表達感恩，並不困難；在孩子氣餒、受挫時，家長亦可參考以下的3個步驟，去引導孩子利用感恩的心態面對逆境。

1. 認可孩子的情緒：

當孩子感到受傷、焦慮或者憤怒，他們往往未能即時接受父母的指導或者意見——他們期望的，是父母的重視及聆聽。這個時候，家長只需好好聆聽孩子的聲音，並嘗試設身處地在孩子的角度看看事情。

2. 等待孩子的情緒緩和過來：

每個孩子調節情緒所需的時間都不一樣，有些孩子可以自己順利平復心情，而有些孩子則需要更多的誘導去調節負面的情緒。待孩子的情緒平復後，他們才會預備好反思事情，這個過程可能需要一兩天或者更長的時間。

3. 教導孩子為困境中所得而感恩：

與孩子傾談，引導他們改變對事情的想法，即使在挫敗中亦能有所獲。家長可以運用以下技巧：（1）與孩子分享一個具挑戰的處境，以及你在該處境中學懂的事情；（2）讓孩子指出當下令他們感恩的事情，即使他們仍然感到挫敗或感到壓力；（3）嘗試令孩子想想他們在該困境中學到的教訓，「在這件事情中，會不會有些東西是對將來有幫助的呢？」

幫助孩子面對日常生活中不同的處境，令他們在挫敗中亦能改變想法，從而建立寬容、感恩的心態，這將對他們的心理健康和成長有莫大助益。

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文：溫麗妍博士（香港教育大學心理學系高級講師）--由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第407期]