家家有禮：沙田變大阪 一探畫家搞笑日常

另一個「日本」景點則位於商場5樓戶外平台，全新打卡主題樂園Fun Park結合美景、玩樂及悠閒元素，除了有多達10個instagrammable的打卡位，新城市廣場更請來攝影師「日系小子」KN主理攝影坊，傳授追光秘技，讓大家用手機也可拍出美美作品！

■INFO

新城市廣場 × Keigo大阪一町

日期︰即日至9月12日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場及3期2樓

查詢︰2608 9329

送Keigo樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及輕盈手挽袋

新城市廣場送出Keigo樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及輕盈手挽袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：8月2日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第407期]