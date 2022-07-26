家家有禮：LuLu豬急call解鎖農場任務

【明報專訊】至萌小豬出沒！原來是農夫LuLu豬呼叫朋友仔來幫手。今個夏天，罐頭豬LuLu換上多個全新造型，包括蘑菇LuLu豬、蜜蜂LuLu豬及綿羊LuLu豬等田園主題造型，與東薈城名店倉攜手打造「夏日綠『豚』園」主題活動。LuLu豬將會帶大家穿梭場內8大主題打卡裝置，如2.3米高的「奇幻蘑菇屋」、考驗大家身手及眼界的「快『趣』蘿蔔田」及「花漾音樂番茄田園」等，完成不同的小任務，解鎖「『豚』員農莊電子手記」農場任務，便有機會換領限定LuLu豬種植罐罐，為家居添上田園氣息。