滅蟲要治本 先揀合適「武器」

從事滅蟲工作逾20年的香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源認為，先要了解昆蟲習性，例如蟑螂嗅覺靈敏，蚊子要水中產卵，虱喜潮濕陰暗，從源頭消滅牠們的入侵渠道、停駐環境及生存條件。而最基本防治方法是定期徹底清潔家居，保持衛生，乾爽通風，害蟲自然無得留低。

針對家居常見害蟲，梁廣源提出下列建議；若嘗試後未能解決蟲害，宜尋求滅蟲專家協助處理。

1. 蚊子

滅蚊器光源誘捕效果較差

．防蚊網

蚊子多從戶外飛入家居，最直接方法是於大門或窗戶安裝防蚊網，減少入侵風險，但難以完全避免蚊子從抽氣扇、縫隙或隨人進入家居，需其他驅蚊工具配合。

‧傳統蚊香／電子蚊香

兩者都屬有效驅蚊方法，皆通過加熱釋出除蟲菊酯，並飄浮在空氣中，是肉眼看不見的微粒。但蚊香只能起驅趕作用，因為除蟲菊酯濃度未必足以殺蚊。使用蚊香時應先關閉門窗，避免對流空氣吹散驅蚊成分，然後離開房間。若有過敏反應人士應小心使用。另外，雖然蚊香標榜天然安全，但不建議全日點燃，使用時亦應遠離可燃物。

‧滅蚊器

坊間滅蚊器通常以光源誘捕，部分亦會釋放二氧化碳或熱力吸引蚊子靠近，再利用氣流把蚊吸入捕殺。但蚊子主要受氣味、體溫或二氧化碳吸引，對光線反應不及飛蛾和蒼蠅，所以以光源誘捕效果較差。若滅蚊器附近有孕婦或小孩，由於人類體味比滅蚊器吸引，滅蚊器成功率也會減低。

‧清理積水

蚊子在水中產卵，所以有效防治方法是經常清理積水，例如花盆、廁所和窗邊積水，保持環境乾燥通風。

2.蠅

剷走渠位潺漬 盆栽噴殺蟲劑

‧門窗紗網

門窗裝上紗網（對付家蠅，可用網眼不大於6毫米及強度不少於32標準線規的鍍鋅金屬網）、百葉膠布等裝置，防止蠅飛進室內。

‧毛蠓殺蟲劑

盆栽濕泥是毛蠓滋生地之一。若發現毛蠓出沒，可向盆栽泥土噴灑水溶性或園藝用殺蟲劑，通常使用純天然或合成除蟲菊酯（如氯氰菊酯）這類容易於土壤及植物分解的成分，防止牠們在泥土上歇息及繁殖。

‧清理垃圾和排水口

保持環境清潔，避免堆積垃圾，清除牠們的滋生地。定期清理排水系統，例如U形渠及廁所去水位。毛蠓通常會在渠管內的有機物質、廢料、潺漬中產卵，直接倒入沸水未必能將蟲卵冲走或殺死。正確做法是：

→剷走明渠的潺漬

→購買含天然酵素的洗衣機清潔劑或通渠劑，可分解渠中廢料及潺漬，清除蟲卵及毛蠓產卵場所

3. 蟑螂

殺蟲劑宜選水性 凝膠餌劑夠鮮味

‧殺蟲劑

即時殺死蟑螂的武器。市面上殺蟲劑多分為水性和油性，建議選擇水性、含「合成除蟲菊酯」成分（例如氯菊酯）。

油性殺蟲劑大多用液化石油氣（liquefied petroleum gas，LPG）為推進劑，以讓氣罐內殺蟲藥持續或霧化噴出；LPG屬易燃物質，一旦接觸火源會迅速燃燒。如向電源位置噴射過量含LPG殺蟲劑，亦可能因電線接觸到液體而短路，發生爆炸。

‧蟑螂屋

用誘餌吸引蟑螂，再以黏膠捕捉牠們。惟蟑螂屋有一定體積，擺位未夠靈活，難以放進刁鑽縫隙中；誘餌氣味會隨時間減退，未必及得上其他氣味吸引。

‧凝膠餌劑

新興的凝膠餌劑是含毒藥成分的藥餌，可以靈活唧在蟑螂出沒位置，需要時才從樽內唧出，保持藥餌「鮮味」。蟑螂進食後不會即時死亡，屍身停留在巢穴或其出沒路線。由於蟑螂是雜食性昆蟲，有食同類屍體和排泄物習性，中毒蟑螂屍體進而成為「藥餌」，產生連鎖作用，造成群體死亡，通常1星期內可有效減少或消滅蟑螂。

‧清潔廚房

蟑螂嗅覺靈敏，容易受食物氣味吸引。廚房牆身及抽油煙機油漬容易吸引蟑螂，需要定期清潔廚房及清倒垃圾，減少異味。另外，記得定時在去位水注水，防止蟑螂經由渠道入屋。

4. 牀虱

80℃蒸氣殺虱 滅虱粉小心致癢

‧蒸氣噴射

使用能噴出高溫蒸氣的清洗機，以約80℃蒸氣消滅牀墊、被褥、窗簾、各種家具等表面及細縫裏的牀虱和蟲卵。

‧滅虱粉

用天然矽藻土製成的粉劑，如DE粉（矽藻土），放於牀虱經常出沒地方。矽藻土吸水性強，能磨損牀虱皮膚，令牠們脫水而死。注意，人類接觸有可能引致皮膚痕癢。

‧殘留性殺蟲液劑

使用含合成除蟲菊酯（如丙烯菊酯、氯菊酯）的殺蟲劑，一般較穩定及擁有較長的殘留作用。於牆壁、衣櫃、地板、門框、梳化等隱蔽處及縫隙，噴灑或注入安全、低氣味及具殘留性的殺蟲液劑，有效滲透到牀虱藏身處。

．吸塵機

用吸塵機吸走牀虱，但宜先在收集袋中加添殺蟲劑，確保吸入的牀虱中毒死亡。

．定期檢查及清洗

正所謂「預防勝於治療」，定期檢查及清洗家具，勤洗被褥和衣物，保持家居環境乾爽，填補牆壁及家具的隙縫。若牀鋪、被褥等已被污染，可用80℃熱水浸泡及徹底清洗，再放到太陽底下暴曬。

[生活自企画]