科技驅蟲：聲波、電磁波低效 超聲波有效範圍窄

1. 聲波

原理：發出介乎100至1000Hz頻率的聲波，聲稱可模仿其他昆蟲或動物發出的聲波，例如蜻蜓（150Hz）或雄蚊的拍翼聲，令雌蚊逃離。

評論：鄭家偉根據自己過往測試結果，指這類器材的發聲喇叭並未能發出低頻音效，亦缺乏以相關聲波驅蟲的實驗數據支持，因此可信度非常低。此外，由於發出聲波頻率屬人類聽力範圍（20至20,000Hz），相信在家長期啟動，會干擾到人類聽覺及感到不適。

2. 電磁波

原理：將器材連接電線插蘇，生產商聲稱可將干擾蚊蟲的電磁波輸入牆壁內的電線，並沿電線通往家中每個角落，達到驅蟲效果。

評論：鄭家偉曾測試這類器材所產生的電波範圍，發現由於輸出功率較細，再加上電線內存在阻力，雖然可產生電波，但數值非常微弱，難以覆蓋大範圍；再加上每個住宅電線佈局及電流走向都不同，因此不相信能達到聲稱的驅蟲效果。

3. 超聲波

原理：聲波頻率高於人類聽力範圍（20,000Hz或以上），即屬超聲波。由於蚊的聽力範圍約介乎30,000至60,000Hz，這類機器聲稱可持續發出超聲波，令蚊蟲、蟑螂因嘈吵煩厭而逃離。

評論：鄭家偉稱自己從未於實驗室做驅蟲測試，但家中有使用這類器材，生活使用上頗有功效。不過他曾針對測試這類器材所發出的超聲波，發現大多未達標註的頻率範圍，可能只稍高於20,000Hz，達不到驅蚊效果。由於消費者無法通過人耳鑑定超聲波是否達標，因此購買時很難選擇。另外，超聲波在傳送過程中會衰減，亦會被障礙物反彈，有效範圍一般只有3至5米，可能需添置多部器材才有驅蟲效果。

手機無超高音頻 驅蚊App難發功

iOS及Android手機都有不少驅蚊App，聲稱可利用機身喇叭播放超聲波驅蚊。不過理大電機工程學系教授鄭家偉認為，雖然可編寫程式播放超聲波，但實際上一般手機喇叭都不支援播放超高音頻，故效用不大。

[生活自企画]