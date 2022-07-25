膚見：炎夏戶外運動 防曬防中暑

補充足夠水分 不適即求助

我比較喜歡高爾夫球，希望每星期都能完成1至2場。未有疫情前，更會邀約朋友到海外連續幾天打球，回想起都令人心曠神怡，相信再過幾個月，生活和旅遊應該會慢慢回復正常。記起在4月21日球場重新開放，開始第一星期運動時還要戴着口罩，中午室外溫度超過30℃，運動過程中特別辛苦，還感到呼吸困難，提高中暑風險。我真的不明白，有關決策者有否在戶外運動的經驗？既決定重開球場，就不要節外生枝，以免引發另類醫學風險。

夏天在室外做運動，一定要做好預防中暑和皮膚曬傷的措施。防止中暑最重要是量力而為，夏天上午11時至下午2時，太陽最猛烈的時候，溫度一般徘徊30℃或以上，盡量避免在這段時間作劇烈運動，要補充足夠水分及電解質。如果感覺不適，例如氣促、頭暈頭痛、神志不清等，就要立刻停止活動和選擇陰涼地方降溫，還要盡快通知你的同伴或附近的人，讓他們給予幫助。萬一當身體情况急速轉差，而沒有被人察覺得到，延遲急救，可能會有生命危險。

至於防曬措施，除了可防止曬傷之外，還可以減少皮膚癌風險，又防止加快衰老（anti-aging）。有什麼措施呢？當然要視乎什麼活動，例如打高爾夫球、釣魚或行山等活動，就需要準備防曬屏障，例如帽、太陽眼鏡、長袖衫褲等，有些女士甚至由頭到腳都包裹着，只能看到一雙眼睛。如果是水上活動，防曬乳霜（sunscreen）就非常重要了；選擇防曬乳霜時，有幾個因素值得向大家多加注意。

1. 塗抹皮膚和噴霧式防曬霜

2. SPF（sun protection factor）

3. 抗水（water resistant）和耐汗（sweat resistant ）

4. 寬頻防護（broad spectrum

protection）

5. 化學性防曬（chemical sunscreen）

和物理性防曬（physical sunblock）

下次跟大家詳說上述5點資訊，因為美國食品及藥物管理局（FDA）不斷更新相關建議。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）