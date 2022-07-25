醫徹中西：中醫醫院 建中西醫協作模範

感謝高永文醫生當初提出中醫醫院概念。那時，因不知可行邊際及資金未作實，我認為純中醫院不能規模大展，主張這醫院要有中西醫協作，於是不辭業界懷疑，舉行多次研討會，推衍其可行度；又說服局方人員指招攬中醫西醫之難可解，更指中醫醫院可成為國際中西醫醫療的模樣範本。最終得到政府批款86億元，很少醫院可得到這分量的資金，中醫醫院預期規模有國際地位。

這是我為香港高興，也喜見中西醫協作將有官方機構作龍頭帶領。這是2015年創新科技署撥款資助的中西醫醫學平台，我們2017年報告中強調的理想模式。我等只是擺起頭作用，現時大多工作是由香港浸會大學承擔，讓新一輩發光。

中西醫不通 錯失治療良機

當然，中西醫要結合還有很多要做的事。我仍有很多未實現的思維，要為個別中醫西醫建立個人單位的中西醫結合醫行訣，要為中西醫合作單位建設成團隊協作模式，要把中西難通不同語法鬆綁。

現在中醫界眾志成城，認為政府應成立一個統籌中醫藥事務的行政機構。在我、仍希望達到在民間，推行基層醫療中西醫協作，又或像中醫院一樣在基層倡起一個中心承傳中西醫治療。

新特首在政綱中特別提到中西醫發展。為何要搞中西醫合作呢，一是中醫西醫不通令很多診斷治療錯失，是市民的損失；另外，中西醫不通、中醫難以發揮所長；而且香港中西醫合作可成為國際中西醫醫療的模樣範本。

文：余秋良（香港醫學專科學院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）