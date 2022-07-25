踩單車跳躍動作易出事 中足受傷 X光隨時睇漏眼

連接前足和中足的蹠跗關節，又稱為Lisfranc joint complex。Jacques Lisfranc de Saint-Martin是拿破崙時代的法國軍醫，當時很多軍人因墮馬受傷，由於他們的腳都放在馬鐙上，墮馬時會令到中足骨折移位。當時Lisfranc會為傷者做中足截肢手術，最後蹠跗關節也以他命名。（詳見「知多啲」）

徵狀：明顯瘀傷 扭腳板劇痛

蹠跗關節受傷（Lisfranc injury）可分兩大模式：一是中足直接受到重物壓迫；另一是中足間接受力創傷，例如運動中，腳尖着地時過度受力，令第二蹠骨脫位。另外，在前足被固定的情况下，後足突然急劇扭轉，比如騎馬或踩單車時，前足固定在馬鐙或踏板上，若不慎跌倒時，身體重量便會令中足骨折或脫位。

不幸出現Lisfranc injury，腳部會有明顯瘀傷，連正常負重也變得十分困難。臨牀檢查會發現蹠跗關節有壓痛，特別在前足和中足互相扭動時更為嚴重。嚴重受傷的話，會令蹠跗關節脫位甚至骨折。在X光檢查下，會清楚看到第一、第二蹠骨明顯分離，第二蹠跗關節移位。

但如果只有Lisfranc ligament韌帶撕裂，但骨骼並沒有斷裂或移位，這類型的Lisfranc injury則很難診斷。因為Lisfranc joint只有在足部受力時才會疼痛或輕微移位，這種情况稱為Lisfranc joint動態不穩定（dynamic instability），一般X光很難察覺，需要借助負重X光、電腦掃描（CT scan）、磁力共振（MRI）等診斷；部分患者更需要在手術室，在麻醉狀態下以X光檢查來確診。文獻記載約20%的Lisfranc injury無法在最初X光診斷。

倘關節移位 需鋼釘固定

沒有移位的Lisfranc injury，可以利用保守治療，如石膏固定等方法，非負重狀態下經過約8周治療，待韌帶癒合恢復穩定度後可以重新走路。但對移位的Lisfranc injury，便需要手術替蹠跗關節復位，再利用螺絲和鋼板固定。由於治療目的是固定移位的關節，因此鋼板或者鋼釘都必須跨過關節作固定，約12周後需要移除鋼板來恢復關節的活動幅度。

蹠跗關節受傷屬於嚴重和複雜的創傷，雖然出現頻率並不高，但由於中足承受全身體重並要維持整體足弓形狀，關節復位的容錯率相當低，適切診斷及治療相當重要。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com