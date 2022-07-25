炎夏養生識飲識食 惜住脾胃 冬瓜綠豆解暑 刺身凍飲損陽

若高溫再加上潮濕多雨，可形成「暑濕」影響脾胃功能，導致胸悶、腹脹、泄瀉等。透過藥物、食療及起居養生調攝，可減低炎熱對身體造成的不良影響。

「暑」是「六氣」之一，為夏至之後、立秋之前的代表氣候；《說文解字》曰：「暑，熱也。」暑氣炎熱，其性升散，在天氣酷熱的日子，身體機能相對活躍、代謝旺盛，也會加劇排汗散熱。隨着體力消耗增加及水分流失，容易出現「氣虛」、「津傷」的失調。

疲倦宜益氣 煩躁需養陰

暑邪侵襲導致暑熱傷氣，常見徵狀包括疲倦乏力、神倦欲睡、少氣懶言、食慾不振等，望舌時可見舌體腫脹，甚至腫大得令舌邊滿佈齒印，診脈時可見脈象細而無力。中醫治療方面宜清暑益氣，如用王孟英在《溫熱經緯》中記載的清暑益氣湯。臨牀常用清暑中藥包括西瓜翠衣、黃連、荷葉、淡竹葉、石膏、知母等，至於有益氣作用的中藥則包括西洋參、太子參、黨參、黃芪、五指毛桃等。

暑熱傷津，陰虛津虧會導致虛火，常見徵狀包括口乾欲飲、煩躁、盜汗、尿黃、大便秘結等，望舌時可見舌色偏紅，舌質乾燥少津，舌苔質乾或光滑無苔，或見舌苔呈不規則分佈，稱「剝苔」，無苔地方反映陰津虧虛。中醫治療方面宜養陰生津，兼清虛熱，如用張元素在《醫學啟源》中記載方劑生脈散；臨牀常用有養陰、生津、清熱作用的中藥包括麥冬、天花粉、石斛等。

若天氣炎熱再加上多雨，空氣濕度增加，容易形成「暑濕」。暑濕侵襲身體，除了令身體難以散熱，感到身熱、煩躁、胸悶、口渴之外，濕邪也會妨礙脾胃正常運化，阻滯氣血輸佈，導致周身困重、昏昏欲睡、胃口欠佳、脘痞腹脹、大便黏爛等。中醫治療方面除要清熱消暑外，也要祛濕健脾，常用方藥如白虎加蒼朮湯、藿香正氣散、蒼朮、佩蘭、竹茹等。

要減低暑熱天氣對身體的影響，除使用中藥外，也可透過日常飲食、起居作息調節。中醫認為「熱者寒之」，而且主張不時不食，在炎夏飲食宜適度清涼，以消暑解熱，如食用西瓜、哈密瓜、梨、綠豆、苦瓜、冬瓜等。這些天然食物性質偏寒涼，一般體質人士在夏天可以酌量食用，惟注意勿吃過多，否則容易刺激脾胃和耗損陽氣。至於像雪糕、凍飲、刺身、涼茶等人工製作生冷食物，由於其寒性較天然食物更為強烈，比較容易刺激身體，建議盡量避免食用。如體質陽虛寒多，或脾胃功能欠佳者，縱使在炎夏亦最好堅持戒口，以防不適。

夏天飲綠茶烏龍 更勝紅茶普洱

炎熱天氣會令出汗增加，要補充足夠水分，多飲清水或以開水泡茶飲用。中醫認為喝茶能消暑解渴，在夏天建議飲用涼性綠茶或烏龍茶，少喝熱性紅茶、普洱茶。屬性相對溫熱的食物，如辛辣、煎炸、炒爆、油膩、燒烤或火鍋，或味道太濃烈、含糖量高食物或飲料，均不建議在夏天食用，以防刺激上火或助濕。在暑熱天氣下食物容易變壞，因此要注重食物衛生，慎防飲食不潔招致外邪入侵。

起居作息方面，暑天待在室內涼冷氣，雖然涼快舒適，但長時間下有可能耗損陽氣，出現神疲乏力、畏寒肢冷、消化不良，甚者因而感受風寒，出現喉嚨痕癢、流清涕、咳嗽、關節痛等。要避免吹冷氣時出現不適，首先室內溫度不宜過低，保持在24至26℃為宜，其次不宜全天長時間涼冷氣，要安排時間到室外活動。

此外涼冷氣時亦不忘要定時活動身體、伸展手腳，忌久坐久臥不動。當從炎熱室外進入涼快室內，要在出入口處稍事停留，好讓身體適應溫差；否則，正當開泄發散的皮腠突然遇上冷風，很容易會招惹風寒入侵，即俗語說的「攝親」。

雖說戶外活動接觸陽光有益身心，但不宜長時間在烈日當空下暴曬，可計劃在早晨、黃昏時做戶外活動，避開正午時間。戶外活動時，宜穿通爽衣物，並要多飲水，和適時到陰涼處休息，以防感暑。出汗後要及時把汗水拭乾，或更換內衣，避免在運動後立即洗冷水浴或喝凍飲，注意不要受寒。

盛夏養生食療可着重清熱、消暑、祛濕、健脾方面，一般用上性質清涼材料，而較少用溫熱、滋膩食材。

■花旗參扁豆竹葉薏仁瘦肉湯

材料：花旗參12克、扁豆30克、淡竹葉12克、生薏仁15克、熟薏仁15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：先將瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，加鹽調味後即可飲用

功效：益氣消暑祛濕

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：朱建勳

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