星期日文學‧《智齒》：從雷米小說到鄭保瑞電影

《智齒》贏得最佳攝影和最佳美術指導，確實是意料之中，至於最佳編劇獎，在一些電影獎項中，就是第二名的意思。而最佳電影和最佳導演兩個殊榮，往往是一致的，今屆香港電影金像獎也不例外，這也是香港電影從業員，給予導演陳木勝和他的遺作《怒火》，一份肯定，一份心意。

中篇小說改編

去年11月看罷《智齒》，立刻為電影評論學會寫了一段焦點短評：「久違了的鄭保瑞畸怪殘酷社會，回歸《怪物》、《狗咬狗》、《軍雞》的極端心理，黑白影像更見Neo-Noir的頹敗世界，黑白反差映照黑白難分。電影以智齒象徵人生無法預期的痛苦，各人用腳踏入城市邊緣者的垃圾廢墟、藏污納垢的街巷，片中的東九龍就是Limbo（但丁《神曲》中的地獄第一圈、候判所），主角就是待判者，走不出罪惡與宿命的因果漩渦，廢墟一如絕命鬥獸場。電影既有《PTU》失槍的銀河影像遺澤，甚至可以上溯至張徹電影的殘缺執迷。斷手和閹割，代表了重重焦慮，而焦慮的不只是人物，更是這個風雨飄搖的城市。」

在戲院裏看電影，我才知道《智齒》，是改編自雷米的同名中篇小說〈智齒〉，所以短評的焦點，當然是以鄭保瑞的影像世界為主。

小說〈智齒〉只有二萬五千字左右，節奏相當明快，由於中篇小說篇幅不長，電影改編有空間作更多的補充。其實，中篇小說是相當適合改編為電影，〈智齒〉文本有足夠的空間再作發掘，加入新的元素，一方面，電影創作者可以把握住小說的主題以及全部情節，另一方面，改編者也可以走得更遠，加入情節，令角色的面貌更為豐富。

疼痛的價值

談到小說原著作者雷米，香港讀者對他比較陌生，他是中國刑事員警學院法學副教授，精通犯罪心理學和刑事偵查學，有報道文章稱許他為「中國犯罪心理小說第一人」。雷米最為人熟悉的作品是「心理罪」系列小說，「心理罪」系列曾在中國內地改編為網絡劇（共兩季），以及《心理罪》和《心理罪之城市之光》兩部電影，其中鄧超、阮經天、劉詩詩主演的《心理罪之城市之光》曾在2018年於香港上映。

雷米在2022年出版中短篇小說集《智齒》，序言〈疼痛的價值〉中提及了兩個可以參考的要點。

第一，雷米說中短篇小說是爆點密集的電影，這些中短篇小說可以當作一齣戲，「在寫作的時候，我會把自己的眼睛當作一架攝像機，設計光影、調度場景」。由此看來，這些中短篇小說本身就有很強烈的電影感。

第二，雷米說：「將小說的名字命名為《智齒》，其實是想描寫一種毫無價值的疼痛。……既然疼痛無可避免，那麼，它的發生一定帶有某種意義。也許，我們可以從疼痛中汲取力量，學會愛與珍惜，讓傷口最終癒合成疤。在我們的身上、心中留下一塊堅固的地方，提醒我們不可忘記、不要忘記。倘若如此，我們所經歷的所有疼痛，就不是毫無價值的。」疼痛大可以理解為人間的痛苦。痛苦帶來的經歷是有意義的，令人成長。

我們帶着這兩個重點，看看〈智齒〉的小說文本，最後我們再回到電影。

〈智齒〉：新丁遇上冷硬鐵漢

雷米的〈智齒〉是犯罪小說，心理元素不是十分強烈，反而有一些冷硬派（Hardboiled）的風格，冷硬派犯罪小說在30至50年代的美國盛行，代表人物有漢密特（Dashiell Hammett）、占士凱恩（James M. Cain）和錢德勒（Raymond Chandler）等作家，雷米的〈智齒〉從冷硬派吸收了一些特色，包括了硬漢的形象、城市的黑暗、社會底層的亂象、反英雄傾向等等。〈智齒〉焦點是兩個警探，一個是資深老練的惡警斬哥（原名劉中選），另一個是新入職的任凱，任凱因長智齒而牙痛。小說中，王桃不是最重心人物。

〈智齒〉一共有十個段落：「新丁遭遇老油條」、「暴力警察」、「以惡制惡」、「兇器」、「拾荒者」、「敵意」、「失槍」、「暴雨將至」、「火拼」、「尾聲」，從這些小標題，多少可以知道小說的基本內容。

新丁任凱與老油條斬哥拍檔，在工作的過程中，任凱了解到斬哥不單是無趣的搭檔，更是火爆的暴力警察，斬哥利用甚至剝削線人王桃，找出犯罪的線索。在斬哥眼中：「這個轄區是這座城市裏最亂的地方。全市的騙子、妓女、酒鬼、小偷都跑到這兒來了。」「跟他們客氣？在這裏出沒的，有一個好人麼？都是人渣！」

城市中出現了一個連環強姦殺人犯，手段兇殘，可是斬哥與任凱苦無線索，調查期間，任凱眼見斬哥用以惡制惡的手法，對付年輕小混混。

斬哥與任凱從兇案現場圖片推斷，殺人犯的兇器也許是鐵鈎之類的東西，斬哥想從線人王桃口中得到線索，但不得要領，一氣之下斬哥就用手銬把王桃拷在垃圾箱的把手。拷了一天，斬哥與任凱回到那裏，王桃卻不見了。

斬哥與任凱從兇器鐵鈎進一步推測，鐵鈎就是兇手平時工作的用具，矛頭指向撿垃圾的拾荒者。王桃失蹤前，正是拷在垃圾箱上，她明顯已身處險境。

一路下來，任凱對斬哥的行事手法，愈來愈不滿，任凱說：「斬哥，我們在一起做的事情，沒一件是合法的——跟你搭檔，我很累。」兩個人在警車裏對視，產生了敵意。

一波未平，一波又起。斬哥與任凱再找線索，但任凱要管閒事，槍卻被人搶了，二人只有16個小時來找槍。過程中，暴雨來到，任凱了解到斬哥和王桃的仇怨，而任凱的失槍和拾荒者的案件，帶來難以預料的最終火併，也將任凱、斬哥、王桃三人推向各自的命運……

犯罪小說的挑戰

〈智齒〉的主題是疼痛的價值、痛苦的意義，王桃曾經將斬哥懷孕的老婆撞死了，於是斬哥將王桃剝削淨盡，但想不到在命運的安排之下，斬哥也要面對自己的結局，罪與罰都總要有個了斷，斬哥的人生可悲，王桃的人生可憫。任凱是悲劇事件的見證者，也是在過程中得以成長的人。他的智齒被打掉，再也不會痛了，他堅持回到工作崗位上。斬哥的鐵漢柔情，令任凱找到工作的意義。

〈智齒〉是犯罪小說，在當代中國通俗小說的類型中，犯罪小說並沒有特別受到關注，反而，科幻小說才是尤其受重視的小說種類，這也難怪的，科幻小說面對將來的可能世界，往往在科學技巧的包裝下，透過寓意帶出作者本身對於世界的觀察和見解。至於犯罪小說面對當下的社會黑暗，通常要鑽入犯罪的動機，直面人性和社會的虛假醜惡，以及帶出罪與罰的信息，難免要面對社會價值及道德問題，這在當下的處境中是相當有挑戰的。

《智齒》：擔荷人類罪惡

雷米在接受香港媒體採訪時說：「作為上世紀70年代末出生的人，港片是我們這一代人的共同回憶，甚至可以說，我們對於電影的審美觀主要是由香港電影塑造的。我本人非常喜歡香港的犯罪電影，最喜歡的是銀河映像（的電影）。」

事實上，小說〈智齒〉確實是有《PTU》以及《神探》等銀河影像作品的影子，尤其是警員失槍的情節，以及非常突然的命運主題等等，雷米顯而易見是受杜琪峯的電影所影響。

從雷米小說〈智齒〉到鄭保瑞電影《智齒》，其中有兩位女編劇歐健兒、岑君茜參與改編，她們加強了王桃這個角色。在小說中，王桃根本就是比較工具化的角色，沒有深刻的性格面貌，也沒有她的心理描寫，她的存在不過是帶動起整個故事的命運主題。

從電影中我們看到王桃的痛苦和內心世界，也有更多她和斬哥之間二人關係的刻劃。電影《智齒》中其中一個相當突出的片段，就是王桃本來可以坐大巴離開香港，一走了之，但她回顧過去自己的過錯，選擇留在香港尋求斬哥的寬恕，她甘願面對自己的罪惡與難以承受的報復，這個片段令電影的主題變得更加鮮明，王桃「儼然有釋迦、基督擔荷人類罪惡之意」。（王國維《人間詞話》評李後主之詞）

除了小說的人物塑造，還有情節的一些改動，小說〈智齒〉中失槍的過程相當倉卒，更與主要情節並未緊扣，而電影則是王桃被仇家「逼啪」和他的手下追殺，任凱聞聲而至，加入戰團，卻丟失了佩槍，王桃得到任凱的手槍，開槍走火，又在逃走的過程中，將手槍丟失了。斬哥與任凱找不到失槍，卻找到一直顫抖的王桃。斬哥用手銬將王桃拷在私家車門。以上一段發生在電影的中段，對於小說也作出了一些情節改動，而且改得有意思，車是重要的意象，也聯繫到王桃與斬哥老婆之間的車禍。（小說和電影中，都用了雨水的意象，也代表了洗滌罪惡的用意。）

電影《智齒》中也加強了拾荒者的扭曲心理，這在小說〈智齒〉中基本上沒有任何的處理，當中有不少空間發揮。電影中的拾荒者是日本人（池內博之飾演），有戀母和斷肢的情意結，由於失去母親而心理變態反常，變成都市狂魔，當中看到日本文化對香港電影的影響，以至日本動漫影視作品對香港電影人的啟迪。但是，拾荒者這個角色在小說和電影中，都缺乏足夠的具體刻劃，這是比較可惜的一點。

小說〈智齒〉的結局中，王桃在崩潰與恐懼之下開槍，其中有報復的意圖，因為「斬哥的笑在王桃眼裏，就等同於警棍、手銬和無休止的羞辱與毆打」。至於，電影中王桃開槍，卻是出於自衛和誤會，錯手打中了斬哥，電影的悲劇和宿命色彩更加強烈，情感的力度也更為強勁。

當然，以上都是文本改編層面的比較討論。電影還是需要導和演，將文字轉化為影像。其中，劉雅瑟的演出令王桃成為活生生的血肉之軀，成功奪得香港電影金像獎最佳女主角殊榮，正是順理成章。

冷酷異域的香港

相對於劇本的改編，其實電影導演的手法更見高明，鄭保瑞相當用心思的影像處理，呈現出冷酷異域的香港，其中有觀塘舊區、土瓜灣美景樓的後巷，以及由荃景圍街市改裝而成的警局等等，處處都見美術指導麥國強、王慧茵的能耐。電影的畫面透過黑白影像展現，活現了極端邪惡的世界，而黑白影像也產生了極為風格化的光影世界。過去不少冷硬派的小說，改編為黑色電影（Film noir），如今《智齒》進一步走向新黑色電影（Neo-Noir）的頹敗犯罪世界。

銀河映像的香港電影，影響了中國內地犯罪小說作者雷米，而雷米的小說經過改編和拍攝，終於再回到香港電影的世界。鄭保瑞電影《智齒》不是一部討好的電影，暴力內容令一些觀眾卻步，注定難以獲得大眾的欣賞，但電影在第四十屆香港電影金像獎中，取得本屆最多的十四項提名，可見《智齒》在不同的範疇，都得到電影人的肯定。

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•王素怡

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