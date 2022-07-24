通識導賞：路邊一嚿石 教你多元史觀

研究石上文字

蕭國健現為香港珠海學院中國文學及歷史研究所暨中國文學系教授，專研地方史、明清史、方志學、族譜學等，由1970年代治史至今。關於石頭，他說起隨德國漢學家傅吾康（Wolfgang Franke）往印尼的一段事迹，「當時我30多歲吧，他與法國一名教授Claudine Salmon研究印尼華人的石上文字，去看一些碑銘（epigraphic materials），我就加入了他們的行列做田野工作」。他難忘之前研究羅芳伯的墓，「羅芳伯在印尼組織一班人武裝起來，對抗荷蘭人，其組織是蘭芳公司，但我猜想他可能不是一個人，而是一個代號，因為我們在印尼發現有兩個地方都有羅芳伯墓」。為什麼不能其中一個是真身？「印尼是個島國，在兩個不同的海島上，都有兩個墓，如果一個是真身、一個是衣冠塚，為何其他島沒有？我自己在想，他可能是一個代號，如這間公司坐鎮某個地方，其名號就協助當地人抵抗荷蘭人，可能是一個勢力代表。」

真假難證 盼後人繼續深究

怎麼印證想法是否真確？他搖搖頭，「好難印證，我們也不能挖人家的墓。就像我書中說，記碑刻的目的，是希望引起後人能繼續深究下去，而不是牽強地下一個結論，讓以後的人都跟從、當成真實」。香港石頭上的歷史，也藏着種種謎題。

史前石刻 是龍還是鳥？

被列為法定古蹟的東龍洲石刻，長約2.4米、高約1.8米，估計年份是新石器時代晚期，亦即距今約有3000多年歷史。怎樣推估石刻年代？「如果已有鐵器出現，鐵鑿石的紋會是深而幼；未有鐵之前以石鑿石，因為硬度相若，線條就會是淺而闊。」不過是誰鑿的、圖案是什麼，就因沒有文獻記載這個石刻而難以考證，蕭國健就將幾種說法並提，最多人引用《新安縣志》「石壁畫龍，在佛堂門，有龍形刻於石側」，國學大師饒宗頤就說是異獸；除了龍，考古學家William Meacham就認為右邊看似是鳥。

圖案說不準到底是什麼，但相近風格在香港沿海一帶都有發現，大浪灣、龍蝦灣、黃竹坑，新近亦有歌連臣角的黑角頭石刻在2019年被列為法定古蹟，蕭國健說又如龍蝦灣石刻的紋理，亦有爭議是天然侵蝕還是人手刻鑿，「但整理乾淨發現上面好似是一大堆動物在逃走」，他說香港石刻多在麻石上，「像我們這些有心人士，就會用葉呀草呀，揸埋就在石上將泥土、昆蟲屍體捽走」，令圖案更清晰。石刻位置上也有共通點，「多數是向海，前面有一塊平平的石，人可以站上去，懷疑是用作祭祀的，古人希望刻怪獸鎮壓風浪」，亦可作為香港早有人聚居，並且會出海捕魚的證明，「我自己覺得最得意是大浪灣那個，似怪獸張開臂」，他形容圖案比較完整，上方更似有雙大眼如E.T.，但能有幾多成是真？「冇架喇，我只能寫各人怎樣想，希望大家去觀察，就如我們本來想推廣的通識教育，不是只有你講，唔畀其他人講。」

青山石刻 韓愈到此一遊？

歷史不單人人有一套，有時亦會「搞錯咗」。史前石刻以外，也有摩崖石刻，即在懸崖或岩壁上的巨型書法石刻。從青山禪院後山路登山，曾有人辨認出題刻「高山弟一」旁邊有「退之」兩個字。韓愈，字退之，不正是韓愈路過題幾個字？於是多年以後，即使字款開始剝落，也有文人追憶，住青山山腳「晴雪廬」的曹受培1919年命人在附近立個新碑，序文裏記了自己尋幽探秘到這個地方，「剜苔剔蘚」，但看見石上文字已經「模糊太甚」，很是慨嘆。還未止，青山頂石崖上有個亭叫「韓陵片石亭」，也是紀念韓愈到此一遊，在那裏還有碑刻《遊青山記》，是由伍華在1929年所撰，他是香港建築商，曾陪港督金文泰登山，也提及「摩挲昌黎高山弟一石刻，知山為此邦之名勝、群峰之領袖」。

你又懷緬我又懷緬，誰知許地山在《廣東文物》內的〈香港與九龍租借地史地探略〉就考證，「高山弟一」實是錦田鄧氏先祖鄧符，在北宋時遊屯門，命工人摹韓愈書法所刻的。擺烏龍都是歷史，蕭國健也從新書「石頭堆」中推介這一節，「史前石刻顯示當時人的文化智慧，他們的生活、技術、需求，而高山弟一摩崖，則顯示當時人生活方面的舒適，會上高山享受寧靜，雖然他可能不是擁有好高文化知識，但識得用最高的（書法文字）去表示自己心態，當有錢時就會附會」。滑稽的是，曹受培那個「高山弟一」的新碑，後來又有人將「弟」塗改為「第」，不知是否覺得是錯字，看不過眼想改正？

民間的「石頭」交流

要數香港重要的「石頭」，必然少不了界石，此書2021年9月完成編寫，未收入今年4月發現的「新九龍」界石，不過在「界石篇」有一個附錄介紹「問路石」，也是另一些尚待整理考究的遺蹟。「從問路石可看出有勞動的人，不論是買賣、經商、旅行，路經荒野、容易迷途的地方，遇到有心人刻字在石頭指示路徑。」新界郊野有不少石蹬古道，即用石鋪路連接村落、墟市，而在分叉路就有機會找到這些多為長方形、刻在花崗岩上的問路石。

蕭國健亦有記錄各種紀念碑，在民間生活以外，也呈現當面對災難、戰爭時，人們如何守衛自己的地方，包括烏蛟騰抗日英烈紀念碑是紀念東江縱隊與烏蛟騰村民，又如聖約翰救傷隊烈士紀念碑等。不過有些紀念碑所記的，並非有清楚紀錄來龍去脈的歷史著名事件，如1906年風災中一艘法國魚雷艇La Fronde在維港沉沒，後有一悼念碑立在加士居道與佐敦道交界，再在1960年代遷至跑馬地墳場，但由誰而立、為何會為此事立碑，蕭國健就希望將來會有後人提供資料。

歷史不只官方一家之言

蕭國健認為他選取的石頭有些帶幾種解讀，正好體現歷史不是一家之言，「歷史是一種自由的思想，而不是壟斷思想」。他常說現在我們學習的史觀是狹窄的，「只是參透政治史、軍事史」。記者問到，他所參與編纂的《香港志》，由團結香港基金修志，又獲前特首林鄭月娥稱政府全力支持，不也是一本官方論述的歷史？他答自己負責的部分是記香港地方沿革，「即歷代香港歸邊個管」，不過他認為「《香港志》就不會有這些石頭上的歷史，一套書不能代表整個歷史文化，正如二十四史代表中國傳統歷史，但我們的歷史觀點也會被二十四史牽制住，講帝皇，從不講百姓，沒講某條村的人生活，講唐太宗貞觀之治國泰民安，但一些村落有人捱苦都好慘，所以如果你在那條村去記村民的生活，跟二十四史也沒有衝突。官方紀錄裏沒有民間紀錄，因為收集成書的人是官方委任的，講句難聽些，坐冷氣房，未曾滿腳泥巴走進田野，點知田野係點？」

教授樂見今天民間記錄各種歷史，「一間燒臘舖（的故事）都能寫成一本書」，會否太紛雜？「唔會﹗你也可為你的狗寫本書，人類能將它過去的事迹全部記錄下來，可影響後來的人，這就是（寫）歷史的目的。」

民間有心人 記錄山野問路石

蕭國健說：「大到與一個都市發展有關，細到只是一隻船、一架車，你想紀念的、認為值得紀念的，也會刻在石上。」石頭上的香港史可以宏大、可以細微；上面的歷史可以記載史書當中，也可以是一般人為生活所需的一時印記。而在《石頭上的香港史》作為附錄的問路石，民間竟有人一直在發掘、量度，仔細記低﹗letsgohiking.blog版主h+在網上發布〈請問「問路石」〉的文章（bit.ly/3znSFlM），將4、5年來的發現集合，參考多本歷史著作介紹超過20塊問路石。h+亦因此與各方友好合作理清歷史，如城門水塘緩跑徑刻有「鄭山 由此路上」的一塊石，不知何處是鄭山，經行山前輩解釋才知山原是指墳，即鄭氏的墳，更助網友找到祖先山墳的大概位置；在來往將軍澳村與井欄樹的小夏威夷徑有另一塊問路石，因橫躺地上，一直被當成石級，後亦經同好解釋，知道背面有「直往九龍」四字。

h+說：「希望可以從這些手工看似粗糙（對我來說卻是美麗非常），但充滿溫度，並為大家指示過方向的石上看歷史。就算最終沒找到什麼資料也好，也至少可以為這些豎立了多年，或已倒下，或快將消失的『問路石』留下圖片記錄。透過行山，除了看到不一樣的香港，也因而了解更多本地歷史，才發現香港有多美、多珍貴。」但見多年來缺乏詳寫關於問路石的文章，便自己落手去做，「希望這篇紀錄能引起大家對問路石的關注和討論」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 三聯書店、letsgohiking.blog提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao