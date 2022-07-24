料理分子：在台開小店 收穫滿滿的愛 大醬五花肉銅鑼燒三文治

開店易 守業難

「咇咇咇，咇咇咇……」計時器把我從沉思中吵醒。我把焗爐中金黃色的雞批拉出，繼續埋首剛完成第二次發酵的麵包上。感激丈夫阿賢的行動力，竟然能在一個月內順利找到位置不錯的店；更找到不錯的水電師傅在兩三天內完成店內的供水供電。感謝老爺奶奶、賢姊姊細節上的協助與幫忙；還有隔壁檳榔店夫婦介紹的監視器公司；感激身在香港和日本也越洋送上漂亮開張花籃的朋友、長輩和親友。最感謝的是丈夫賢一手一腳從買設備，至親手做木工和為整間店塗上油漆等工序。

物價較低 消費審慎

小店約10坪左右，即約350平方呎。縱使空間細小，也能間出8個座位的用餐區。沒有超華麗的裝修，也沒有豪華的餐桌，但店內的每一件物品都充滿愛。在台灣開店很容易，但守業是艱難的任務，台灣的物價較香港便宜，但客人的消費力仍然審慎。台灣人非常注重「性價比」，比如說一碗小鹵肉飯35新台幣，一個蛋撻40新台幣，鹵肉飯絕對比蛋撻更能讓人有「吃過東西」的感覺，但台灣人知道雞蛋價格愈來愈高，會體諒蛋撻售價為40新台幣的理由。但如果蛋撻超過45新台幣，相信願意買的人會再少一半。

台灣時薪最低工資為168新台幣，約45港元。而月薪為25,250新台幣，即約6700至6800港元。聽起來很少，但由於租金、水電費、電訊費用等也有較便宜的選擇，加上健保的幫助，看病取藥每次只需150新台幣。不會發達，但絕對夠生活，還有很多月薪工作的工資平均達35,000新台幣或以上，生活上的選擇也有便宜、中價、高價或超高價等，錢不會一下子花光。

小社區 體驗風土人情

小店左邊是一間老夫婦經營的檳榔店，他倆很喜歡我們小店牆上的富士山掛畫，兩夫婦年輕時在日本打拚，不懂日文的情况下在一間廣東小炒店工作，我佩服他們，人在異鄉，語言不通，從早到晚沒有停手，連休假日子都不多，卻待在日本20多年。夫婦得知我和賢是在日本相遇的，翻起了他們不少在日本生活的回憶。夫婦對我倆照顧有加，實在非常感激。

右邊是一間男士髮型屋，光顧的通常是一些年輕人，不想冒犯但客人都有種「小混混」的感覺，他們很友善，常常來光顧我們的意大利麵，亦很有禮貌，但騎電單車是總不會戴頭盔，他們亦會介紹其他兄弟來光顧，實在感激。附近的街坊亦很友善，很貼地地感受到台灣的風土人情。在香港生活30多年，有時候多問一句也會被嫌麻煩或打擾，在台灣主動開口問對方，很少會遭到不友善的對待，至少我很幸運，遇到的人都很和藹。

有些客人甚至會跟我說「香港人好棒，要加油哦」，「人在異地生活不容易，好好加油」，最有趣的是有部分台灣人說自己懂一點點廣東話，其中一個年輕人更跟我全程用廣東話對話。

摩擦過後 擁抱和解

與丈夫賢24小時的生活相處，當中一定會有摩擦，老實說摩擦的火花有大有小，當下我們通常沉默不多說，待大家冷靜過後，便會在氣氛祥和的情况下討論，總結後會以一個擁抱結束。在台灣，身邊的朋友大部分都是夫婦，有一對年輕的台夫港妻在台北市中心開設水果三文治店。也有兩對港夫港妻，一對在中壢開設咖啡甜品店；另一對是精油的專業調製師。生活上各有各面對的問題，一聚會我們便聊個不停。朋友真的很重要。

人在生活上有着不同的角色，無時無刻也有身分重疊，既是夫妻，也是同事，亦是朋友。在不同背景下成長、各自父母的教育方式、從小到大接觸媒體資訊的影響，最重要是自身的性格。各式各樣的因素牽制着每個人的思想，各人看事件的角度有千千萬萬種。這個大課題令此刻的我想把腦袋關機一下，闔上眼睛，喝一口冰凍的烏龍茶。

「事情沒有對與錯，食物的口味沒有正宗不正宗，人對世上所有的事物，只有合適與不合適。」能找到適合自己的，恭喜你；還未找到的，也恭喜你，因為又多個嘗試的機會。

韓國KOL夫婦 藉着美食放閃

下班後的其中一個消遣是追看一對韓國夫婦的自媒體影片。經常去各個菜市場介紹韓國的銅板美食，妻子的食相非常吸引，丈夫的拍攝手法用心，很多近距離的拍攝令食物看起來很美味，妻子常常問丈夫會否吃太多，「我就是愛你大口大口吃食物的樣子」，相信天下間的妻子聽到這句話都會頓時甜入心。他們會烹調韓國的料理，如自製泡菜、蘿蔔泡菜、韓國著名的大醬湯等。這次我會結合日本、韓國、台灣和地中海的食材和烹調方法，做出來的這道菜式令丈夫食指大動。

日本的銅鑼燒相信大家也吃過，焦糖色的外表，口感鬆軟，蜜糖的香氣從餅皮散發，配上以台灣酸菜和韓國大醬慢煮的五花肉。我用紫蘇油製作了紫蘇蛋黃醬，塗在地中海點心花胡瓜上。各種材料的味道融合在一起，是一道令人吃完會感到快樂的料理。突然耳邊響起了貝多芬名曲《給愛麗絲》，我立刻右手抓起粉紅色的垃圾袋，左手提着藍色的廚餘桶，衝出店外追垃圾車。

大醬五花肉

【材料】

．大醬……3湯匙

．洋葱……半個

．酸菜……30克

．雜香草……1茶匙

．水……450毫升

．五花肉……350克

．鹽、糖、黑胡椒碎……適量

【做法】

1.先將水和大醬一起煮滾。

2.再加入洋葱和五花肉，直至湯再次微滾。

3.微滾後加入酸菜和香料。

4.加入1茶匙鹽、2茶匙糖和半茶匙黑胡椒，蓋上煲蓋，調至細火，煮約40分鐘。

5.40分鐘後，以鵝尾針插入五花肉測試。若肉質仍堅硬，可多煮10至15分鐘，直至五花肉鬆軟。

6.撈起五花肉，切薄片備用。

紫蘇蛋黃醬

【材料】

．蛋黃……1隻

．菜油……30毫升

．紫蘇油……15毫升

．白醋……1湯匙

．鹽、糖、黑胡椒碎……適量

．地中海點心花胡瓜……2條（切片備用）

【做法】

1.先將蛋黃打勻，慢慢加入菜油。

2.再慢慢加入紫蘇油，其間需不停攪拌蛋黃醬。

3.加入白醋，繼續拌勻。

4.加入半茶匙鹽、半茶匙糖和1/3茶匙黑胡椒碎調味。置於雪櫃內備用。

銅鑼燒

【材料】

．蛋……2隻

．糖……110克

．水……46克+9克

．梳打粉……2克

．台灣蜜糖……20克

．低筋麵粉……135克

【做法】

1.先發打2隻雞蛋。

2.加入糖攪拌。

3.加入46克水。

4.加入台灣蜜糖。

5.加入已過篩的低筋麵粉，攪拌至沒有粉狀。靜止10分鐘。

6.10分鐘後把剩下的9克水與梳打粉攪拌，加入蛋漿內，完全拌勻。

7.煎鍋以小火加熱，塗一層薄薄的油。用湯匙加入麵糊。

8.待麵糊表面出現泡泡，用鑊鏟反轉它，約15秒後，撈起備用。

9.把五花肉薄片鋪上一塊銅鑼燒上，塗上紫蘇蛋黃醬，蓋上另一塊銅鑼燒，完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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