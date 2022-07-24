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movie chic movie style：電影中的香港學《七人樂隊》

【明報專訊】《七人樂隊》英文片名副題是「香港的故事」，7位資深導演用影像合奏香港時代曲，7段短片有喜樂有哀愁有個人有社會，可以作為電影的中「香港學」來看待。

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