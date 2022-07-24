星期日現場：你所看不見的紅地氈

有點可惜的是，今年金像獎不是在尖沙嘴文化中心舉行，以前從電視直播看明星在場館外走紅地氈，改在外形是工廠大廈的九龍灣國際展貿中心舉行，可以在哪裏設置紅地氈？

記得到達九展時，看見商場大堂是按摩椅陳列品特賣場，不禁暗忖此場地是否不夠氣派呢？

義工集合時間是下午兩點，搭電梯到三樓，先出示快測證明和掃安心出行，拿到一條紙手帶；找到所屬義工組的負責人，獲分發大疊文件，內有所有明星的座位表，紅地氈和頒獎禮的流程和時間表，每個獎項和節目牽涉什麼嘉賓等。

不一樣的Star Hall

知道自己要負責的崗位後，我便和同組義工在員工帶領下走入Star Hall。從觀眾席旁的走廊望向大台，舞台設計比想像中有氣派，垂直長方電子幕牆正播放候選人的照片，而每張椅子都有戴上鮮紅色的椅套，跟平日去Star Hall看演唱會感覺不太一樣。

穿過走廊盡頭的黑色布幕，到達後台，那裏擺放了很多電子儀器，負責拍攝與直播的人員一早到場，正捧着飯盒在吃，另外電子幕牆背後的交纏的電線也很嚇人。頒獎禮和演唱會不同，要待在後台化妝準備的頒獎和表演嘉賓甚多，除了常設的化妝間外，還要在不算大的後台再搭製臨時化妝間，一個黑色方形帳幕就是一個化妝間，大約有十多個吧，但也不夠用，所以從帳幕外的告示會看到被分配到不同時段的明星名字，而需要大會化妝的嘉賓名單更是躼躼長。

看着這些名字還是禁不住有點興奮，許冠文、許鞍華、古天樂、黃子華……在這些帳幕附近有道門，推門出去後是一個能看到九龍灣近維港那邊景色的平台，員工跟我們介紹這是「食煙位」，如有事要找嘉賓而找不到，可以來這裏試試。

頒獎禮開始前，我獲分發的工作很有趣，可以近距離看見嘉賓到達會場，往化妝間或去走紅地氈，也是那時我才知紅地氈設於Star Hall旁邊，類似宴會廳的室內會場。其中有幾位嘉賓印象特別深刻：文念中很早到，而且來到時只穿一件白背心；接着來到的錢嘉樂也是白色T-shirt和中長褲一道；許鞍華拿着快餐店的紙袋到場，步履輕鬆；也有不少新演員與導演比較緊張。

義工組別的負責人多是資深，也就是為金像獎做了很多年義工，告訴我說其實不容易分辨到達的人是否嘉賓，因為他們穿便衣時給人的印象和在熒幕上不太相同，他們認人真比我們這些新義工快得多。

除了到場才化妝的嘉賓，也有不少明星先化好妝才來，特別是女候選人，穿著高貴的晚裝的確很有氣勢，例如廖子妤、陳慧琳、王丹妮等，特別記得高䠷的王丹妮身穿長裙，且有幾個黑色衫助手在旁照顧，看到她們會有種讓人想深呼吸的氣勢——那時她們還沒有戴上閃令令的首飾，據說紅地氈那邊有珠寶房處理，也不少明星聚在那邊聊天。

特別一提，鏡粉真的很多，他們在紅地氈時段開始時突然湧現，在其實看不到紅地氈會場的一個入口等着，後來又包圍了嘉賓接待處，和Star Hall的其他入口等等。其實在後台遇過MIRROR，一次過見到12個整裝且神采煥發的成員，是令人印象深刻的，但更深刻應該是有次他們12個見到ViuTV的一男一女藝員同事，起哄說什麼「好襯呀」、「結婚啦」，就像是中學會遇到的，讀隔壁班那些圍威喂的男生。

忙完一輪，晚飯是好吃的照燒雞便當，但令人好奇的是枱上還有以蒸籠盛着的馬拉糕，後來聽說是拜神用，未吃完的。收拾好對講機和物資，半個小時後頒獎典禮便開始。

按着流程，義工得把明星帶到指定房間等候上台，但他們其實散落在會場不同角落，有些會躲在無人的位置靜靜休息，如林二汶和岑寧兒，找人都花了一番工夫。在尋找過程中偶有遇到其他人，最記得謝賢在很多人的貴賓房，一下便吸引了我的目光，戴黑超，雙手靠在沙發上，然後林家棟來到立刻問候他，台上台下一樣有心照顧前輩。

晚上7:30金像獎頒獎禮開始，10分鐘前要將嘉賓帶到上台的樓梯旁等候。後台設有電視機直播現場，記得當時請許冠文去樓梯準備時，他卻很堅持要看電視，那時正播放歷年最佳電影的片段，他在一堆化妝和後台工作人員之間，看得聚精會神。

後台人多，就在表演最佳原創電影候選歌曲時，ToNick主唱恆仔上台前忙着戴耳機整理樂器，與工作人員溝通，一副做好準備上台的狀態。之後表演《狂舞派3》的歌曲《歡迎嚟到呢座城市》時，看見戲中的阿弗獨自一人坐在附近的樓梯，以為他忘了上台，細問才知他不唱，才想起他曾在報道說要「退休」。最後宣布由ToNick、周國賢的《時間的初衷》獲獎，眾人在後台興奮歡呼。

廖子妤獲獎令人感動

另一個感動的時刻，是廖子妤獲得最佳女配角，後台很多工作人員都為她歡呼鼓掌，能有此人緣，大概這個圈有不少人見到她苦盡甘來。當她說完「多謝你哋摻我玩」，然後落台時掩面落淚，一眾朋友上前擁抱道賀，在旁看着也覺感觸。在後台看眾生相，有人是被簇擁着的，如古天樂，在對稿室幾人圍着他，有人遞上香煙；也有明星是從觀眾席過來唞氣的，與助理說說話，或靜靜坐下等結果。

典禮完結，義工與主席爾冬陞合照，只是我有份拍的那張照片也有五六十人。其實我對義工數目如此多是感到驚訝的，以為金像獎這樣的盛事，應該是會請很多人，但這個行業如同這個頒獎禮，一樣是靠有心人默默支撐，今次上台頒獎很多是年輕演員，而輩分較高的都是這行業的有心人，如施南生、古天樂、劉德華、張婉婷等，也有不少那年代的明星不再出席。港產片發行數量減少，而且面臨審查陰霾之下如何走出困境？靠有心人真的就是答案嗎？

文、圖˙劉螢

編輯•林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao