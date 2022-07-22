藝文青：《咒》：惡意滿滿抑或沉浸式體驗？

偽紀錄片式拍攝 多自拍或偷窺鏡頭

這部片有很多話題點，可能是為什麼其後續討論比電影更精彩的原因。故事講述6年前懷孕的女主角李若男，與男友及朋友組成「破鬼特攻隊」，探訪「陳家莊」的詭異地道，發生了一連串事件，如男友與朋友離奇死亡，接觸地道片段的人亦遭遇不測等，之後她精神失常並需接受治療。6年後她重新接回女兒一起生活，但發覺女兒亦有異樣……

這裏開始劇透。故事幾個手法讓觀眾看得特別投入，也是當下人們討論作品的重點。首先《咒》以偽紀錄片式（mockumentary）手法拍攝，組成的影像多是自拍或偷窺的鏡頭等，在劇情上也有解釋，例如李若男為證明自己沒有精神問題，以攝錄機拍下與女兒相處片段；「破鬼特攻隊」則是隨時在拍片的YouTuber。加上拍片場景貼近生活，如李若男和女兒住的家，就是一般台灣人住的套房；主角們拿着攝錄機走動，那些晃動的運鏡也為作品「錦上添花」，使影像顯得更可怕。

另外，在電影開頭，影片要求觀眾看着轉動的摩天輪，說憑藉意念，觀眾可以改變自己看到影像中，摩天輪是轉左或轉右，先讓觀眾明白意念的重要。這種直接對觀眾說話的方法會在戲中延續，亦是對觀眾作「心理暗示」，如李若男拍攝時要求觀眾一起記住符咒和念讀咒語。電影甚至用視覺暫留效果，讓觀眾看符咒上閃動的文字後熒幕跳轉至全白畫面，觀眾會在全白畫面上看到符咒，這種視覺上的錯覺便讓觀眾害怕符咒是否已植入自己的腦袋，還要在電影最後才告訴觀眾，符咒不是最初說的祝福，其實是惡意的詛咒，需要觀眾透過收看影片，接收並稀釋詛咒的力量。

所以《咒》作為恐怖片，其成功之處，在於打破了觀眾平日抽離而安全地看電影的位置，透過各式手法讓觀眾覺得劇情連接到自己的日常生活，有人形容電影給觀眾「沉浸式的體驗」，或是成功「打破第四面牆」；也有人認為導演「惡意滿滿」，勸喻意志力不夠強的觀眾別看電影。

筆者從此片反而看出「台式恐怖」電影大有作為，在於自由土壤上年輕電影人敢打破禁忌創作，其實《咒》的故事改編自真實的邪教事件，台灣曾有一家六口，各人皆認為自己被神明附身，並做出互毆及互相餵食排泄物等行為，而柯孟融曾發過一則帖文，指「台灣鬼片真正的明星，其實就是『台灣的鬼故事』」，而且「愈在地就愈國際，愈私密就愈大眾」，如此看來這應是他實驗恐怖片改編及拍得真實的原因。●

文：劉螢