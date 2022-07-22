那不勒斯巴洛克畫作 強烈光影 跳脫說故事

卡波迪蒙特博物館位於意大利的那不勒斯（Naples）。香港藝術館館長（學習及國際項目）羅欣欣說：「那不勒斯在17世紀，本身同香港很相似。」原來在17世紀，那不勒斯是歐洲第二大城市，僅次於法國的巴黎。那不勒斯靠海，曾是西班牙殖民地，也是重要的港口城市，聚集了來自意大利及歐洲各國的人民，羅指出，它繁榮的程度從其當時有3000座教堂就可知曉；而卡波迪蒙特博物館位於山丘上，是在1738年興建的卡波迪蒙特王宮之中。

在「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」，第一個展區就擺放了那不勒斯的風景畫，特別是亞歷山大-亞森特．迪諾伊（Alexandre Hyacinthe Dunouy）繪於1813年的《從卡波迪蒙特山上眺望那不勒斯》。羅欣欣繼續講歷史，當時那不勒斯繁榮背後亦有不少社會問題，貧富懸殊、天災、瘟疫等。受自然災害困擾的那不勒斯，和現在受疫情困擾的眾城市一樣，痛苦的人們需要藝術安撫心靈。據羅欣欣所指，當時教廷和皇族希望藝術家能創作更直接、更貼地的藝術品，重新鼓勵和激起人民的信仰與希望，於是造就巴洛克藝術的誕生。現時香港觀眾看巴洛克藝術，或會有意想不到的啟發？

40幅作品首次來港展出

展覽的40幅畫都是第一次來到香港，涵蓋文藝復興到巴洛克藝術時期的作品，羅欣欣指是少有大型的巴洛克藝術展覽。這個博物館其實共有兩套重要收藏，分別是法爾內塞典藏和波旁典藏，法爾內塞典藏始於教宗保祿三世，其繼承人亦有購藏，後來法爾內塞家族絕嗣後，藏品留給了最後一名男性後裔的侄女，她亦是西班牙王后，她將藏品再送給西班牙波旁王室成員。

展覽先看到法爾內塞典藏，多屬文藝復興後期的作品，並且以兩張風格迥異的作品打頭陣，左面的是提香（Titian）畫於1545至1546年的《戴上教宗專用絨帽的教宗保祿三世肖像》，而右面是艾爾．葛雷柯（El Greco）畫於1571至1572年的《吹著餘燼的男孩》。

在《戴上教宗專用絨帽的教宗保祿三世肖像》，觀眾能看到教宗保祿三世的模樣，當時他既是宗教領袖、政治家，亦是藝術贊助人，受他贊助的藝術大師包括米開朗基羅、拉斐爾，現時在西斯汀小教堂的著名壁畫《最後的審判》也是他請米開朗基羅繪畫的，保祿三世孫兒後再請藝術家馬塞洛．維努斯蒂（Marcello Venusti ）在1549年臨摹此作品，作品在是次展覽中展出。回到保祿三世的肖像，畫此肖像源於保祿三世要對外，也就是意大利和歐洲其他地方宣揚他的權力，打擊當時冒起的新教勢力，並推行天主教改革，羅欣欣指着畫中保祿三世說他年紀雖大，但眼神堅定而自信，手執文件顯示自己大權在握。

而《吹著餘燼的男孩》是藝術史上重要畫作，畫家艾爾．葛雷柯成名於西班牙，對後來的藝術家如塞尚（Paul Cézanne）和畢加索（Pablo Picasso）等影響甚多。而此作是他在意大利學習繪畫時的作品，一個男孩拿着蠟燭與餘燼，並吹向餘燼希望能成功點火。此作品與保祿三世肖像相隔20多年，即使同樣以人物為主，風格卻完全不同，肖像的光源是自然光，而且在整幅畫作中光源相當平均。但在《吹著餘燼的男孩》，背景是黑色的，光源明顯來自男孩手上的蠟燭，而畫家是捕捉了火光亮起的瞬間，可想像下秒畫面便會回復漆黑；羅欣欣表示，此作亦可看見矯飾主義（Mannerism）風格，人物身體和空間會在畫作中被扭曲，例如圖中男孩的手指便特別長。

風格較貼近現實 畫面富張力

羅欣欣指是次展覽中的文藝復興作品多屬後期。文藝復興盛期，作品構圖比後期更均等和平衡，譬如有三角形構圖，加上自然光亦即世界光，所有人物如聖母和耶穌樣子都非常漂亮。人們認為文藝復興作品多是理想化的現實，重視人文主義，並認為外在的美貌是真理、美德和道德的體現，畫作中常見裸體，而男性裸體是力量的象徵，女性裸體是優雅的表現，觀眾可留意展覽中《安提亞肖像》的美貌，與《達娜厄》漂亮的裸體。相對而言，巴洛克藝術較貼近現實，畫家會以街上「爛撻撻」的普通人為模特兒；而矯飾主義就被認為是連接文藝復興盛期和巴洛克藝術的橋樑。

有人說巴洛克此字來自意大利，有「不規則的珍珠」的意思，而巴洛克藝術亦是自意大利席捲整個歐洲，藝術史學者形容巴洛克藝術很「跳脫」，會用非常戲劇化的光影、誇張的人物動作和表情等，使畫作的畫面很有張力和動感。

展覽中故事最深刻的畫作，或許是以《聖經》人物題材區分的展區中，由藝術家阿爾泰米西婭．真蒂萊斯基（Artemisia Gentileschi）繪畫的《友弟德和使女割下敖羅斐乃的頭顱》（約1645至1650年）。羅欣欣透露此作是館方特別爭取展出的作品，亦用作展覽小冊子的封面圖片。在畫作中觀眾可以留意到甚多細節，首先左面的女性是友弟德，她右手拿着一把劍，左手在蠟燭旁遮蓋其光芒，警戒地望着前方；而右面的侍女手上有條染血的布，按在男性、亦即敖羅斐乃的頭顱上。此故事來自《舊約聖經》，以色列寡婦友弟德居住的城鎮遭敵軍入侵，她博取敵軍將領敖羅斐乃信任，趁他醉酒時將之殺死，畫作捕捉她們要逃跑時聽到營外聲音的緊張瞬間。

這張畫作利用斜角線構圖，即一條由左上角延伸到右下角的斜角線，使畫作富有張力，加上深黑色背景與來自蠟燭、打在角色臉上很戲劇化的光，看起來就似電影畫面和舞台劇場景。羅欣欣補充畫作在《聖經》故事之外還有另一層次的故事，阿爾泰米西婭的名字Artemisia有月亮女神的意思，而剛好友弟德臉上有個半月形的光影，畫作隱藏畫家在18歲時，被父親繪畫工作室繪畫老師強暴的故事，其後她還需要接受審訊，透過承受肉體痛苦證明自己對老師的指證是真實，後來她的畫作便多以《聖經》中勇敢的女性為題材，而此畫中友弟德可能象徵她自己，而敖羅斐則象徵強暴者。阿爾泰米西婭除是巴洛克重要藝術家，也是第一個女性藝術家成為意大利的藝術學院會員。

展出作品中，有不少關於信仰的故事，而當中有為信念殉道的人物，例如《聖亞加大》，又有繪畫以弱勝強的經典故事《大衛戰勝歌利亞》；在講述神話題材的展區，則有柏修斯在眾神協助下力戰美杜莎的《柏修斯和美杜莎》。走畢介紹《聖經》和神話為題材的展區，接下來兩個展區則以風格為主，分為「古典優雅」與「現實主義和自然主義」兩部分，最後再回到以題材為主，介紹靜物畫的展區。那時期的藝術家用了不少象徵手法，如畫家以死去的動物炫耀人打獵的能力之餘，亦表達了人與自然脆弱的關係。

在巴洛克畫作強烈的光暗對比中，其實暗代表邪惡，光代表善，雖然大部分作品色彩偏暗，但羅欣欣說其想告訴觀者「黑暗中有光明的盼望」。此展覽以香港藝術家伍韶勁的藝術裝置È vero, è vero, è vero收結——在鏡子互相映照的無盡漆黑中，製造亮起並旋轉的光芒，讓一點光源療癒觀眾，呼應巴洛克畫作如何運用及理解光影。●

「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」

日期︰即日至11月2日（周四休息）

時間︰上午10:00至晚上6:00（周一至五），上午10:00至晚上7:00（周六、日及公眾假期）

地點︰香港藝術館2樓專題廳（尖沙嘴梳士巴利道10號）

網址︰bit.ly/3v0yTdr

文：胡筱雯

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com