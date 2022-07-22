拆解迷思：一身肌肉反不利游泳？

‧迷思1：肌肉密度比水高，練成一身肌肉反而不利游泳？

香港浸會大學體育、運動及健康學系講師黃嘉麒表示，鐵船的密度很高，也能浮於水面，物體是浮是沉受許多因素影響。密度比水低的成分，例如體內空氣和脂肪，可抵消肌肉密度高而下沉的問題。此外，在良好身體位置配合下，向前游動時會產生一定程度升力。當肌肉量增多，肌肉力量隨之上升，增加推進力，升力亦會因而提升，足以抵消肌肉增加所帶來的沉力。

‧迷思2：游泳健將的身形通常是「倒三角」，肩膀寬，腰臀較窄，腿部和手臂健碩。想游水游得好，莫非要練成虎背熊腰？

黃嘉麒表示，這種典型泳手身材很大部分是天生，再經過長期游泳訓練，令肩膊、背闊肌、胸肌等肌肉更強壯，所以看起來上身會較橫，「但這不是絕對，有很多泳手也不是典型泳手的身材」。

「游泳是一項競速運動，很多人以為練好肌肉、練好力量就可以游得好，但事實上游泳是極度講求技術的運動。游泳時會遇到水的阻力，所以重點在保持流線形以減低阻力，同時盡可能增加推進力。」黃嘉麒表示，前進速度愈快，阻力會以幾何級數倍升。即使體能再好，肌肉力量再大，都只會在水阻之中消耗掉；想游泳游得好，就先改善技術。

‧迷思3：自由式令上下肢肌肉不平衡？

雖然自由式較多上肢參與，但是暫時未有科學證據證實長期鍛煉會造成肌肉不平衡。物理治療師歐陽健稱，游泳是一種全身運動，踢腳亦是自由式中重要一環。泳手要留意踢腿深度、對稱、腳形等要點，要求腿部肌肉控制及協調，當中需要使用臀大肌、肱四頭肌、肱二頭肌、腓腸肌等下肢肌肉，而且游自由式時要保持脊柱正直，對核心肌力有一定要求，幫助身體保持對稱和平衡。

黃嘉麒補充，自由式來自上身的推進力比下肢大，但下肢肌肉還是會用到。不過，要是游自由式過程中沒有太多踢腳動作，長久下來的確有明顯分別。他特別提到，自由式可能造成左右肌肉不平衡，主要原因是呼吸只轉一個方向，長久下來左右方肌肉會出現不平衡，建議兩邊交替吸氣。●