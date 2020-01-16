I SWIM熱潮 與Edan、Stanley鬥騷肌 游泳4式操fit線條

想練出一身肌肉，除了在健身室舉鐵，酷熱警告下，一於跳入水裏，消暑兼練出一身好線條！

游水可以減肥增肌，每個泳式鍛煉的肌群各有不同，是老少咸宜的中等強度帶氧運動。香港浸會大學體育、運動及健康學系講師黃嘉麒指出，游泳是鍛煉全身的運動，涉及不同肌肉參與，基本上任何泳式都運用到全身肌肉：

‧核心肌肉、下背部肌肉——使身體在水中保持穩定的流線形姿勢，以減低水阻

‧三角肌——主要處理雙手回臂動作，以及穩定肩膊

‧前臂肌肉——划水時獲得更多推進力

‧斜方肌及菱形肌——主要處理雙手回臂及向前伸的動作

‧旋轉肌群——負責穩定肩膊

‧股四頭肌、臀肌、膕繩肌——在自由式、蝶式及背泳中主要負責踢腳的工作；而蛙式中的膕繩肌負責收腳

蛙式：可操胸肌 鍛煉下肢

就鍛煉特定肌群而言，不同泳式之間存在些微差異。黃嘉麒舉例，蛙式比其他泳式有更多胸肌參與，對大腿的要求也比較高。物理治療師歐陽健補充，蛙式主要靠下肢力量推進，動作講求先屈膝收腿翻腳，再蹬腳夾水滑行，因此對臀部肌肉、內收肌群、股四頭肌及膕繩肌等大肌肉群有很好的訓練效果。

背泳、自由式：臀肌上肢肌群發力

背泳和自由式均需要用臀部肌群發力上下踢腿，配以雙手輪流划水推進。歐陽健解釋，手臂發力時，先有旋轉肌袖和前鋸肌等肌群為肩關節提供穩定度，再以背闊肌提供爆發力，將手臂向下和後拉，達到有效的推進。兩式相比，自由式額外需要肱二頭肌、肱三頭肌及胸大肌的參與，更有效訓練上肢肌群。

蝶式：練腹部核心肌群一流

蝶式是4式中最能訓練腹部核心肌群，因為蝶式不但需要手臂發力，更講求腰部動作和手腳協調，讓身體以波浪形推進。

美國運動醫學會（American College of Sports Medicine）研究顯示，相同訓練時間下，蝶式燃燒熱量最多，其次是蛙式、自由式，最後是背泳。由於蝶式對動作要求較高，需要同時啟動更多肌肉，大部分人只能作短時間衝刺，較難長時間用蝶式游泳。游泳時燃燒多少熱量還取決於持續時間、強度等因素，最重要是找到能持之以恆的運動，才是長遠之計。●

文：利楚兒

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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