【Staycation 2022】海洋公園新酒店 無邊際泳池享無敵海景

剛於本周初試業的香港富麗敦海洋公園酒店，以「新」、「大」、「靚」來形容它便最為貼切。酒店位於南區落成不夠一年的海洋公園水上樂園旁邊，為方便遊客遊園，公園亦特別重開大樹灣入口，讓酒店住客及一般遊客從這邊乘搭登山電梯前往海洋公園，一次過試盡酒店和樂園的新設施。

無敵海景伴入睡泡泡浴

說到酒店新、大、靚，「大」的是指它合共有425間客房、5間餐廳，無邊際泳池達60米長，室內兒童玩樂區佔地6400平方呎，稍後還有水療中心和海洋農莊。環境大，設施多，大人小朋友都不愁沒地方玩；至於「靚」，相信不少人看到客房、泳池的相片時，都會認同景色靚到「嘩」一聲。由最基本的海景客房到特色套房，每間均有海天一色的絕美海景伴你入睡，其中兩種特色套房更擁有私人泳池；至於小朋友至愛的親子主題客房，共有6個主題——香港獵奇、人魚公主、獨角獸、海盜、深海侏羅紀及熊貓，俘虜小朋友以至大朋友的心。

酒店分為東、西兩翼，東翼鄰近水上樂園，西翼則近深灣民居。若入住東翼房間，有機會盡覽水上樂園的遊樂設施。而大部分房間窗外的景色也十分優美，例如西翼的露台全海景客房，其270度露台連落地玻璃窗除能盡覽一望無際的海景，更可眺望鴨脷洲、玉桂山，即使在浴室也可透過弧形玻璃，一邊浸浴一邊欣賞深灣遊艇停泊的景色。若然怕醜，一按掣，玻璃窗便由透明變成深色，保障私隱。

戲水池滑水梯 孩子盡情放電

酒店附近沒有太多食肆，因此要醫肚，最方便的選擇便是留在酒店內。現時其中4間餐廳已經營運，當中最吸引的兩間分別是供應精緻粵菜的「玉」中菜廳，延續新加坡富麗敦酒店的同名中菜廳的理念，並由曾奪米芝蓮1星榮譽的賴正成主理；2樓的沙嗲軒則主打新加坡菜，此餐廳在港早有分店，質素應睇高一線。至於香港人至愛的自助餐及全日美食，則可於星耀廳品嘗。另有​​位於3樓，設有室外雅座的臨海意大利餐廳Giardino，將於稍後開幕。

設施方面，60米長的室外無邊際臨海泳池是打卡重點，泳池水深維持1.2米，設有淺水區、沙灘椅和度假風休憩區，讓人可半躺在椅上曬太陽，也可叫杯凍飲，坐在池畔來個poolside drink；主池以外，旁邊還設有兩條滑水梯的兒童戲水池，小朋友不愁沒地方放電。

度身設計活動 玩繩降、高空滑索

作為臨海度假酒店，活動設施當然不能馬虎，酒店特別設有服務團隊F.U.N. desk，專為客人度身設計一系列充滿趣味和貼近大自然的活動，如日落舢舨之旅遊香港仔、繩降和高空滑索冒險之旅、於泳池扮美人魚體驗等，比起只留在酒店游水做gym，這些活動有趣得多，不過需另外附費及預先聯絡酒店安排。

由於酒店設定為一家可持續發展酒店，因此房間不提供樽裝水，但有玻璃水樽，鼓勵大家到走廊外的飲水機盛水。而當你盛水時，飲水機更會顯示此舉會為地球節省多少個膠樽，非常有心思。此外，每間客房亦有一本酒店專屬圖書《海洋及陸地的動物朋友》，介紹不同生物，客房電視頻道亦提供保育資訊影片，呼籲大家一同愛護地球。●

香港富麗敦海洋公園酒店

價錢：每晚$2328起（按官網顯示價錢為準）

地址：香港仔海洋徑3號

訂房：bit.ly/3cs6A0Y

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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