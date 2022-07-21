fashion news：期間限定 日本藍職匠人製作

今個期間限定店的主題，是品牌引以為傲的日本天然靛藍藍染。作為品牌的標誌顏色和技法，Ai Dye與普通的藍染製法不同，使用100%全天然靛藍，將紗線每天染色兩次，持續兩周以達至最飽滿的藍色。經過多年的鑽研及試驗，Ai Dye成品有種古雅且藍中帶灰的顏色。期間限定店亦特別推Ai Shokunin Iroiro 45（藍職人Iroiro 45）系列（右圖），由5位分別來自東京都青梅市、有松、奄美大島、德島縣及益子的日本Ai Dye藍職匠人製作，不論顏色配搭、藍染比例、物料和剪裁都經過嚴格及細心的配襯。店內更展示特別從日本運來的Ai Indigo植物，讓參觀者更能深入了解每件藍染產物的根源和製作過程。

■45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale期間限定店

日期：7月23日至8月4日

時間：上午11:00至晚上8:00

地址：中環置地廣場地庫Belowground

查詢：45R 2175 5545（海港城店）

文：溫兆明