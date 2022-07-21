local mode：Vincent Li時裝設計找到生活意義 推動性別衣飾共融

很多人定下自己的職業規劃，卻在中途猛然醒覺，發現自己熱愛的工作原來另有所屬。時裝設計師Vincent Li生於上海，曾在澳洲一家全球500強之一的資訊科技公司工作，如果他按照原本的職業規劃，即使不是前途無限也必有穩定的收入和生活，但他卻在年近30歲時心生變卦。「在資訊公司的時候，我愈來愈覺得自己無法像其他人那樣無怨地投入，我只把它當成一份朝九晚五的工作，而不是生活的全部。」

Vincent續說：「世界上任何一份事業都會辛苦，我為什麼不選一份有足夠熱情而不會抱怨的職業？我一直熱愛美的東西，但是沒有信心去創造它。仍從事資訊科技工作時，我特別修讀了一門兼職的服裝版型結構製作課程。之後我的信心大增。另外，我的伴侶和我都想離開墨爾本，往亞洲的其他城市生活一段時間，因為當時我們都覺得生活有些停滯不前。所以我選擇了辭職，搬到香港居住，並在香港再進修服裝設計專業。」他認為香港有着地理優勢，品牌發展既可面向國際，同時也是進入中國內地市場的門戶。

其實Vincent在搬到香港之前，曾於2013年在JW Anderson實習過，及後於2014年在墨爾本創立了同名時裝品牌Vincent Li，初創之時確實是苦中帶甜，面對各種困難之餘也從中獲得成就感：「最大的困難有幾個階段，例如在墨爾本成立公司時，剛從服裝設計專業畢業，對成立品牌和商業管理的知識一無所知。當時我僱用了一名時裝行業的諮詢師。在一段很長的時間裏，我突然覺得自己又回到了資訊科技行業工作。每天都是處理價格、成本、計算、電子表格等。而且我的理念和品牌風格起初不被理解，連工廠也不願意合作。在這段過程，我學習了很多，也做了很多妥協。當大家看到第一個系列的樣品時，他們似乎才理解到我想設計的服裝。那種被理解和認可的時刻，是非常滿足的。」

滿足感來自客人反應

得到理解和認可固然值得鼓舞，但這些能夠反映在銷售數字上才是重點，也是時裝設計師永恆擔憂的問題。「作為一個時裝品牌，前期投入總是比較大。品牌曾嘗試各種宣傳活動如參與時裝周，但是銷售依然不濟，這是非常打擊信心的，也令我開始懷疑自己。直至某天遇到一個客人告訴我：『我在social media上follow你很久，我覺得很酷。這就是一直以來我想找的衣服。』這時刻讓我最感動。我最大的滿足感是來自於客人的反應和反饋。某些人開始時根本不會認為自己會穿Vincent Li，但在試穿之後會完全改變看法。」至今品牌在PMQ設有專門店，在K11 Art Mall的店舖Haustage、墨爾本的店舖Design A Space，以及英美等多家網店均能找到其服飾發售，可見品牌已得到一定程度的認可。

充滿實驗的前衛設計

不過，Vincent的作品確實不是一般討好易穿的服飾，而是充滿實驗性質的前衛設計。品牌以「美的存在．源於不存在的完美」為座右銘，他的解釋頗能說明其設計理念。「當每個人意識到自己的獨特並接受它時，會散發出獨特的美。我覺得那才是美的。而這個獨特，在某些人眼裏，是不完美的。我覺得完美太不真實了，它沒法讓我感動，而且很容易被遺忘。」除此以外，品牌亦致力推動「可持續發展時裝」及「性別衣飾共融」，兩者也是對年輕消費者的回應，尤其後者。「性別衣飾共融對新一代或某些群體有着重要的意義。我們正迎來一個非二元性別時代，時尚在性別中立的運動裏扮演重要角色。衣服本身並無性別，是我們給予它一些屬性，而這個屬性其實是可以變化的。我看待某件衣服，只看它是否打動我，是否適合我，我不會考慮它的性別。也許未來我們會向他人僅僅回答：『我今天穿了我喜歡的晚禮服』，而不是『一條女生的裙子』。」

然而Vincent選擇在香港大力發展品牌，會否高估了本地市場的包容度？「Z世代比上一代在種族和文化認同上更加多元，而消費者不論年齡都在尋找更個性化的產品和服務。品牌一直注重設計的平衡，在宣揚前衛理念同時會考慮時裝是否可穿、功能和多變的穿法。每個系列對於品牌都像是一個新的篇章。在嘗試為市場增加更多選擇的同時，也希望傳達啟發思考，鼓勵勇敢地體驗的信息。因為只有自身的體驗，我們才可能更了解生活，更認識自己，也會更包容。」他續道：「從品牌創立初期，我就一直願望做市場缺乏的和另類的設計，讓我覺得在做有意義的事情。」無論讀者是認同他的理念，還是覺得曲高和寡，不妨持開放態度，參觀品牌為全新系列舉辦的發布展覧，了解像Vincent般的時裝設計師的一番創作熱情。

■破．The Rock & Skin Exhibition

日期：即日至8月30日

時間：中午12:00至晚上7:00

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座2樓S214室

網址：www.vincentli.com.au

品牌名稱：Vincent Li

成立日期：2014年

品牌概念：Beauty Exists Because Perfection Does Not（美的存在．源於不存在的完美）

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：_________

客群：■女 ■男

年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：_________

生產地：■香港 ■內地 □其他_________

備註：_________

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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