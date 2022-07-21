炮台山居酒屋串燒 雞蠔肉雞掌心夠刁鑽

翻開餐牌，從最基本的「燒鳥（Yakitori）」便能感受到「專」和「鑽」。主廚熙師傅入行11年，專攻日式串燒，師承本地串燒名店南蠻亭的第一代師傅，學懂掌握串燒的精神——鹽用得其所，才能帶出食材的原味道；他特別選用愛媛縣產的燒物專用海鹽「伯方燒鹽」，味道不會死鹹。燒鳥共有16款選擇，除了一般的雞翼、雞皮、免治雞肉棒等，還有不少稀有刁鑽部位，如雞髀連接身體之間一塊凹陷於骨盆中的雞蠔肉；雞卵巢連結未成熟雞蛋的雞內卵；雞爪上筋腱連軟骨的雞腳筋；從雞腳掌巧取出正中心的雞掌心。由於餐廳採購來自新界農場的新鮮原隻三黃雞，故能充分利用全雞各部位，連雞骨也可用來熬成串燒醬汁；而且本地三黃雞除了擁有新鮮的優勢，相較經冷凍來港的日本雞，雞油比例過之而無不及，燒出來更香更juicy。部分部位每隻雞只有一兩份，因此每日供應量不定，建議預訂。

串燒之外，還有其他燒物、酒餚及熱食。海產之選，像IG-able的煙熏金目鯛做法富創意，生蠔不以燒烤處理而改用清酒蒸。居酒屋自然少不得清酒，這裏多是季節口味，每季約8款，不同的和食可佐不同清酒。

新店開張推出優惠，逢周日至四晚市可享全單85折，周日全日設每位$198的2小時日本酒無限暢飲，周一及二亦有啤酒買1送1推廣。在本地小社區也可以感受日本都市巷弄裏觥籌交錯的氛圍。

■六本．虎居

地址：北角電氣道183號友邦廣場地下19號舖

查詢：2311 6322

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