護理雙足 解決死皮灰甲問題 為夏日穿涼鞋做好準備

「臨急抱佛腳」是不少人的缺點，隨着天氣愈來愈熱，大家再也按捺不住，想讓長期埋藏於鞋子中的雙腳出來透透氣。不過，當看着長滿厚繭和乾裂的腳底，實在不好意思露出腳部，不想被人視為「骯髒男」。事實上，平日應該多注重足部護理，幫助足部軟化死皮，好讓雙足「有面見人」。

浴鹽浸腳 磨砂加強去角質

社企「惜、剪」創辦人、專業美甲師Cass Ng指出：「一般來說，男士的腳部普遍比較粗糙，可以着重於去死皮的工夫。」要去掉粗糙腳部死皮，不一定要上美容院處理，她認為自行護理亦可行。「可以使用家中也可找到的東西，採用鹽或砂糖，再加一些香薰油或BB油來為腳部磨砂，然後，再使用磨腳棒去死皮，令皮膚變得平滑。」Cass建議應該在洗澡後做：「由於腳部變濕後，皮膚會軟化，便比較容易去走多餘的死皮。完成後，亦應該塗上lotion。」她另外建議，有時間的話可多敷足膜以保持雙腳平滑，平日亦應以浴鹽浸腳、磨砂，加強去角質的效果。

腳甲角位勿剪得太深

想以更「就手」的方法去死皮的話，Cass亦分享了一個簡單貼士：「 可以厚塗凡士林，再以暖毛巾包裹雙腳幫助吸收。」她特別提醒，塗上凡士林後，要小心不要滑到。至於腳甲護理方面，她指出：「自行剪腳甲時必須相當小心，要避免剪得太深而弄傷自己。」

她解釋，由於我們每天都會穿上鞋子、襪子，很難令腳部保持乾爽，因此變得很容易感染細菌，若出現傷口又處理不當，便會引起發炎，甚至引起「灰甲」的情况。「剪腳甲時，須留意腳甲左、右兩邊角位不要剪得太深，因為剪得太短的話，腳甲再生長時，便很容易出現『嵌甲』（指甲嵌在指肉）的情况。」●

醫生意見：穿涼鞋減少出汗 降低患香港腳風險

香港的夏天潮濕悶熱，不但皮膚容易出現問題，對於長時間侷促於鞋襪的雙足來說尤甚。皮膚及性病科專科醫生陳厚毅指出：「長時間穿著皮鞋或運動鞋，令雙腳處於又悶又焗環境中，加上夏天較容易出汗，便有可能引起腳癬，患者的腳縫間、腳板會出現發癢及乾裂的情况。」要避免此情况發生，便應該留意個人衛生，保持皮膚乾爽。在公眾場所時，例如更衣室，最好穿上拖鞋，不要赤腳以減低感染真菌的風險；而在洗澡後，亦應緊記要抹乾腳部皮膚以及腳趾罅縫，以減少感染真菌的風險。

夏季灰甲求診個案特別多

提起腳部皮膚問題，「灰甲」是常見問題之一，究竟為什麼會出現這種情况？陳厚毅指出：「俗稱『灰甲』是一種指甲癬，患者因手指甲或腳趾甲受真菌感染而發霉，指甲變成灰白色或黑色，甚至增厚變形，令甲板與甲牀變得鬆弛和分離。」他表示，比較常見的情况是部分患者因曾到美容院修甲，接觸到帶菌用具而「中招」。另外，他亦分享一個有趣的情况，「灰甲」夏季求診個案特別多，原因是不少人感染後不理會，拖延至夏天要穿涼鞋，怕灰甲影響儀容才前往求醫。

穿涼鞋忌去污糟地方

那麼若長期不處理腳部死皮，又會出現什麼問題？ 陳厚毅表示：「死皮通常因為摩擦或乾燥而引起，只令人感到不舒服及有礙觀瞻，一般來說，不會影響身體健康。若出現乾裂的話，便會感到痛楚而影響走路。」他建議應盡早處理問題，否則乾裂愈嚴重便愈難治理。

至於夏天穿涼鞋外出，應注意什麼？陳厚毅表示：「腳部外露的位置或有可能感染真菌，所以到污糟的地方，例如街市，便不應穿著拖鞋、涼鞋。」但他認為在夏天穿涼鞋有其好處，「由於不太令雙腳侷促，減少出汗，有可能減低患香港腳風險」。

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文：劉詩言

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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