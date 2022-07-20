Quicknote：香草香料調製雞尾酒 細味人生之旅

10杯雞尾酒 一趟人生旅程

從燈光到陳設，酒吧均洋溢經典元素，10款獨特概念的雞尾酒均以創新成分調製，呼應人生的不同感受。璀璨之光（指南）看起來像啤酒，黑胡椒的辛辣味與玉米絲輕盈的泡沫，讓人清醒頭腦和味覺。仁慈的奇點（仁愛）則是苦甜交集，兩種味道來自咖啡和紅菜頭。不可阻擋的糾纏（觀點）是一款清爽碳酸茶雞尾酒，混合玄米茶和焙茶，添加綠茶Kombucha，帶出不同層次。奇怪的重力（吸引）將米飯和腰果放在一起，調製成順滑的飲料。

來到人生下半場，古爾華爾茲（理解）由3種酒精飲品和3種非酒精飲品混合而成，像華爾茲舞一樣和諧。永不開花的鴻溝（妥協）結合紅桑子的酸味與紅甜椒的辛辣。善記（智慧）則在不含酒精的Seedlip烈酒加入初榨橄欖油。有情的插曲（時間）的番石榴平衡蜂蜜的甜味，讓大家慢慢細味。基本感覺（本能）用上普洱茶和黑白芝麻，兩種感覺東方的食材帶來原始的化學作用。最後的一切尚好（成長），就像回顧9杯雞尾酒，總結成長的經歷，烤椰子加入咖喱酒就像一對天作之合，呈現香料和香草的最佳平衡。●

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文：張曉冬