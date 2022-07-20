1.75毫米與1.8毫米厚度之差 世上最纖薄的兩枚機械表

Bvlgari的 Octo系列連續7年締造不同類型腕表的世界紀錄、囊括60多項國際大獎，但表款面世其實只有短短十年，在2012年推出Octo L'Originale腕表開始，到2014年起面世、主打纖薄腕表的Octo Finissimo系列（Finissimo 在意大利文中有非常纖薄的意思），正式為系列打響名堂。Octo Finissimo Ultra腕表在今年3月發布時，是系列的第8個世界紀錄腕表——最薄機械腕表（剛被Richard Mille打破）。

以表背作為機芯夾板

腕表從表背至藍寶石水晶玻璃的厚度只有1.8毫米，大約等於兩枚香港1毫硬幣疊起來的厚度。八角形表殼以經典單色風格噴砂鈦金屬為主，延續系列經典設計，偏心秒針盤設於6時位置，另搭載小時盤和分針小表盤，每個功能也設在同一平面，令機芯能更纖薄。腕表由多個技術團隊組成的小組研發而成，在表盤組裝、發條盒結構、震盪器模組、表鏈、雙金屬中層表殼等製作層面，共有至少8項專利技術。

為了令腕表更薄，Octo Finissimo Ultra腕表以表背作為機芯夾板，BVL Calibre 180的170枚零件直接整合在表背上。表鏈厚度經重新構思，其厚度僅為原版Octo Finissimo表鏈的一半，摺疊式表扣亦必須重新設計。因為表身是直徑40毫米厚1.8毫米的超薄空間，整體硬度成為另一挑戰。表殼中層、表圈、鈦金屬表耳、表背等均採用碳化鎢材質，確保表身堅固和具有足夠耐力。傳統的旋入式表冠在超薄表殼中無法正常運作，針對此問題，腕表嵌入兩個水平型螺旋鈕，位於表側8時位置的一個用來上鏈，位於表側3時位置的則是用作設定時間功能，即使腕表佩戴腕間，也能輕鬆操作。

連結NFT數位宇宙

雖然腕表非常纖薄，但表盤結構非常立體。除了挑戰機芯厚度極限外，Bvlgari 亦將傳統機械與數位技術融合，在腕表中加入非同質化代幣（NFT）區塊鏈技術。Octo Finissimo Ultra腕表限量10枚，每枚均隨附1件NFT作品。腕表發條盒上可看到鐫刻的QR Code，掃描後會連結到收藏家的專有網上空間，連結至一場探索之旅，結合訪談、製作工藝、機芯虛擬3D導覽等，讓腕表主人獨家探索專屬數位宇宙。

與Ferrari合作 寬闊平面上分散機芯

在Octo Finissimo Ultra面世僅3個多月後，Richard Mille再次打破了最薄腕表的紀錄。品牌與Ferrari首次合作，結合雙方技術挑戰極限，製作出僅厚1.75毫米RM UP-01 Ferrari 腕表，比Bvlgari還要薄上0.05毫米。腕表在誕生前製作過數十個原型、經過超過6000小時的研發與實驗室測試。保留了將機芯組裝在表殼內的傳統設計，而非採用表背兼作底板的結構，確保腕表在任何環境下仍能有足夠抗衝擊能力。Richard Mille特別找來Audemars Piguet Le Locle實驗室合作研究。手動上鏈機芯零件被盡可能地分散到寬闊的平面，令它更纖薄（厚度僅1.18毫米、重2.87克），具有時、分顯示及功能選擇器，可承受高達5000g的加速度衝擊。

為保證機芯穩定運作，底板和橋板均以5級鈦合金製成，獲得專利的超薄發條盒配備極細游絲，擒縱結構同樣經重新設計，去除了擺輪游絲盤和叉頭釘（防護栓），使用具有新型叉口的加長擒縱叉代替。腕表亦捨棄了傳統的上鏈表冠設計，採用兩個整合於表殼上方的機芯齒輪，一個用於功能選擇（上鏈或調校時間），另一個用於調節。表盤上另設有兩塊小型藍寶石水晶表鏡，厚度也減少到0.2毫米：一塊安裝在時間指示器上，指針直接設計在齒輪上，另一塊則在擺輪游絲裝置上，展示機芯運作情况。RM UP-01 Ferrari腕表限量150枚，數量不算少，但史上最薄加上Ferrari加持，相信仍然會是一表難求。●

查詢：Bvlgari 2523 8057

Richard Mille 2918 9696

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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