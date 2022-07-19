論盡教育：怎樣教「唾面自乾」

全班起哄：最多同佢死過

不要小窺一個成語，有時會影響一個人的立身處世。好多人誤解了「人不為己，天誅地滅」這成語的意思，單從字面去意會，做出很多自私行為，而又以為是天經地義。讓小婦人對「唾面自乾」出處略作解釋：唐代有一位大官叫婁師德，胸襟廣闊，有容人之量。他的弟弟被派往代州做官，向婁師德辭行，他教導弟弟凡事忍耐。弟弟說：「即使有人向我的臉吐唾液，我抹掉就算，不作計較。」婁師德說：「你把臉上的唾液抹去，對方仍會不高興，應該讓它自乾。」這是「唾面自乾」成語的簡單敘述。回想當年，國文教師提出婁師德對弟弟的忠告，班房一片喧鬧，什麼「得寸進尺」、「是可忍孰不可忍」、「無尊嚴」、「以牙還牙」、「寧死不屈」、「士可殺不可辱」，甚至有「最多同佢死過」都出自一群十六七歲平素斯文女孩口中。同學們的反應是人之常情，有人向你臉上吐唾液，已是極度羞辱，抹都唔得，仲要等自乾，有無搞錯？王師奶當時是牛王妹一名，算是最勞氣的一個。稍後，教師又舉出《依撒意亞先知書》「……我任憑人鞭打我的背，拔我的鬍鬚。我並沒有遮掩我的臉，躲避唾污和羞辱。」

「不是懦弱，是無聲抗爭」

最後，教師又舉聖經「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打」。這種超凡入聖的忍耐，是怎樣煉成的？國文教師是一位斯文和藹的女士，她的結論是：「每個人的感受和忍耐程度不同，不能一刀切下對與錯的判斷。如果有人向你臉上吐唾液，是不是你又向他臉上回敬唾液？他可惡在先，你可惡在後，都是可惡。又例如一隻惡犬向你狂吠，你是不是也扮狗吠聲向牠狂吠？不和惡人犯同樣惡行是基本態度。至於聖經「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打」，傳道人有不同解釋，其中一個解釋是：「我不懼怕你打臉，你打了我的右臉，我就給左臉你一起打。這不是懦弱，是無聲的抗爭。當年甘地為爭取印度獨立的不抵抗主義，就隱約含有這種不與惡人同惡的精神。」聽完教師一番話，全班女孩子靜下來，靜下來並不表示完全同意教師的分析，只是覺得「有點道理」，大人的諗法有點匪夷所思。下課了，10多個同學仍憤憤不平，無理由給人唾了面還要自乾。

30多年過去了，時移世易，社會風氣不同，年輕人的想法亦不同，今日的教師如何教「唾面自乾」這成語？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第406期]