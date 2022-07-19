媽媽維特：阿仔恨打工

他連珠炮似地細數，13歲又未夠中三的少年打工有哪些限制，包括不可以在上課時間工作、上課的日子不可以工作超過2小時、非上課日不能超過4小時、暑假期間每天工作不超過8小時、不能受僱於某些行業或工種……

阿仔現在念中一，按法例，理論上今年底滿13歲後，就可以當兼職了。年少天真的他，沉醉於搵外快的大夢，想像自己可以在屋企樓下的商店找收銀的工作，儲錢買想要的東西……他訴說打工大計時流露的雀躍和興奮，是談學業時沒有的。

他本身資質不差，可以用最少的力維持中等的成績，卻從來沒燃起對求學的熱情。對他來說，上學是非常悶蛋的事，是外在世界加諸他身上、無奈地背負的責任。他會用最短的時間殲滅所有功課，同時嘴邊總是掛着「返學好慘」之類的說話，儘管慘過他的學子大有人在。

對於他的嘮叨，我一直以理解和接納的態度處之。我自己很喜歡也很珍惜求學，但我知道這是要自己內發的，阿仔成長的時代和環境跟我不同，他遇上的人也跟我不同，我不需要他跟我看齊。在現行教育制度下，對學習感到怠倦的孩子恐怕是大多數。我接受和尊重他的真心話，不會勉強他扭曲自己，把不喜歡的東西說成喜歡，也不想他違心地迎合大人期望。不過，儘管阿仔沒懷着積極的求學心，我卻同時看到，他一直以合作的態度，完成所有不喜歡的責任。他的盡責和忍耐，已經很值得我感恩了。要找挑剔的地方，永遠都可以找到，但又何苦呢？

打蛇隨棍上談處世之道

當阿仔口沫橫飛地大談打哪些工好，我留意到老公露出類似「少年你想得太簡單」的表情，遂搶在他澆冷水之前開腔。我覺得，難得阿仔那麼熱情和積極，這份積極如能善用，可以成為很好的動力。我由衷地說：「好好呀，如果有老闆信你、請你，我都會為你開心。你能夠成為一個令人信任嘅人，我一定好欣慰。」

的確，人浮於事，不知天高地厚的黃毛小子，憑什麼讓人家請你呢？如果他真能找到兼職，我高興還來不及呀。而且，雖然沒事先講明，我知道他只是想掙外快，不會貿然放棄學業。說不定打工吃點苦，會令他更珍惜學業吧。

聽到我的支持，阿仔彷彿升起萬丈雄心，老公也眼神一亮。打蛇隨棍上，我先跟他談，如何才是令人信任的人，尤其是他的目標工作是收銀員，穩重非常重要，他十分認同。然後，我提醒他調整期望，因為他始終年紀小，多數不會被委以收錢的重任，很可能要做辛苦點的工作，而且樓下的店家有限，或要到遠一些的地方才找到工。我也補充一句：「最緊要係你遇上正經老闆，而唔係搵工陷阱喎。」

於是我老公也加入討論，由暑期工陷阱說起，再聊到我們那些年的暑期工經驗。我想起還有一種掙外快方法，就是替小朋友補習。我告訴阿仔，幫人補習相對不用體力勞動，但問題是：「你要成為一個怎麼樣的人，別的家長才會信任你，讓你幫他們子女補習呢？」聽到這裏，阿仔終於切身領會到，努力讀書是有價值的！

當然，十畫未有一撇，沒人知道阿仔會否只是空想。我只是想盡量擁抱更多的可能，也信任一切成器之路，自有因緣和合。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]