善養救未來：伴孩子追尋生命意義

直至某次偶然的機遇，接觸到善養的「輔助模式」及「內在小孩」理論，才發現原來在過去的藝術教育生涯中，不知不覺地經歷善養的美好，只是自己一直沒有察覺，直至有系統地認識善養。當中許多概念，跟個人成長，以至教育工作，都有直接的關係。我開始反思輔助模式如何應用於教學實踐上，鼓勵學生自主學習，忠於自己，活出真我。

善養絕對不局限於家長教育，而是一個普世價值。廣義而言，善養是善待他人，對象可以是孩子、學生、同事、朋友、伴侶。

善待他人由善待自己開始

回想起初執教鞭的日子，還未正式完成教育文憑，邊學邊教，以自己的成長經驗和學生相處。久而久之，我漸漸發現，在學與教的過程中，最重要的並非教育理論或技巧，而是建立真誠的關係（authentic relationship）及情感連結（emotional connection）。

在如今處處講求成效的社會，教育界亦難以獨善其身。如何在功利的文化中建立關係和連結？關鍵不是向外求，而是向內尋。

教師首先要善待自己、肯定自己，欣賞教育工作的意義和價值。好好照顧內在的需要和感受，梳理生命成長的陰影，誠實地面對真正的自己，重拾成人的內在力量，發自內心的慈悲及同理心，會自然而然地流動。由心而發，以同理心去回應孩子的發展需要，信任孩子的自主，接納孩子的獨特，以平等、尊重的態度和開放的思維跟孩子溝通，建立安全、包容、不批判的學習氛圍。表裏如一，身教言教，支持孩子忠於自己（authentic self）。

聽懂孩子內心 看見孩子需要

善養中不少核心概念，和藝術教育的理念息息相關。以高中的視覺藝術課程為例，在創作過程中，教師鼓勵學生建立「連結」（connection）──由個人、社會，以至世界，從中發掘有興趣探究的主題，再透過不同的角度，多重的學術、文化、藝術情境，試驗不同物料及媒介，探索不同可能，從中發掘最有效的視覺形式去呈現自己想法。教師需給予學生自主學習的空間及信任，學與教的過程在同理及開放的對話中實踐，沒有對與錯，也沒有唯一及絕對的答案。雖然有完成的期限，但學生在3年的高中課程中，尚可按自己的步伐學習及發展。因為過程涉及探索及試驗，學生必然會經歷成功及失敗，也會體驗不同的感受，在過程中不斷反思，從探索及試驗中學習，記錄研究過程的所思所見，建立一系列有個性而真實的藝術作品集（authentic portfolio）。總結評估固然存在，但進展性評估佔十分重要的位置。師生回饋、學生自評、同儕互評，在不批判的氛圍下，這些質性評估直接滋養學生的學習發展及成果。

外在的認同及成就，並不是衡量孩子生命價值的唯一指標。人的建立，比達標或者增值，更加珍貴。給予孩子自主及多元的空間去探索自我，從經驗中發現自己，欣賞自己的興趣和長處，也接納自己的限制及陰暗面，擁抱整全的自我。由心而發，建立志向，好好活着，這也許才是育人的初衷。相信每一個生命的存在都有意義，每一個孩子都有自己的成長步伐，各按其時成為美好。

父母或教師給孩子最大的祝福，並不是成人教孩子學懂了什麼知識道理，而是我們聽懂孩子的內心，看見孩子的需要，令孩子感受到被愛及被接納，找到自己生命的意義和價值，追求自我，成為真實的自己。

文：蔡頴思（藝術教育工作者、善養教育支持者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]