潮爸寶典：高齡潮爸黃澤鋒與女兒零代溝

孩子一句我愛你勝千両黃金

Brian和Lillian結婚時已經40多歲，婚後一直都想要孩子，嘗試多年一直無所出，沒想到2019年初，52歲的妻子自然懷孕，令他們喜出望外。Brian擔心太太高齡懷孕的身體狀况，馬上就計劃太太孕期的各項事宜──暫停太太工作好讓她安心養胎，自己身兼數職教游泳、跆拳，挑起養家擔子；聯繫中西醫，提供專業的孕期指導和調理方子；盡量親自下廚，為太太準備一日三餐；陪妻子聽講座、熬中藥；每晚說胎教故事……在他凡事以太太為先的悉心照顧下，太太才熬過了浮腫、濕疹、妊娠糖尿等難關，還有產後昏迷3個多小時的鬼門關：「女兒我都有份，兩個人分擔好過獨自承擔。太太懷孕那麼辛苦，除了物質上給她保證外，我很開心還有別的事能幫到她。」

小黃妃剛滿3歲，正是古靈精怪的年紀。Brian談起相處日常，兩眼放光，驕傲的喜色連口罩都遮不住：「我每天出門上班，女兒都要親我的臉，哪天沒親到便會大哭。我曾問她為什麼要親爹爹？她回答『因為我愛你』。」女兒簡單的幾個字勝過千両黃金，比他聽過的表白都要甜蜜。自然地，在外頂天立地的Brian在家做暖爸爸「唱紅臉」，太太在管教女兒上就「唱白臉」。他們認為應該從小建立小朋友的規矩，日後處事的基本法則，但教養過程中需要張弛有度，夫妻角色分工清晰能更有效地教導。

從女兒角度思考化解代溝

Brian公布妻子懷孕消息時，有人質疑老來生女對小朋友不公平、代溝太大云云，他以無聲的行動擲地有聲地回應這些質疑。他承認跟女兒年齡相差很多，但這些年他都有教小朋友游泳和泰拳，自認是個「孩子王」，很受學生歡迎，亦懂得與小朋友相處。Brian亦努力追緊時代步伐，透過社交平台與年輕人溝通，他笑言：「以前不識字是文盲，現代文盲變成不會用手機、電腦的了。」他認為年齡不是問題，有效溝通才是最重要：「讓小朋友理解大人的想法很困難，站在他們的角度思考，才能解決問題。走進他們的世界，大人也會變年輕。」Brian工作以外的時間都投放在家中，他相信關愛和陪伴，這些回憶會跟女兒一輩子，當她長大後仍會記得這份愛，溝通自然就沒問題了。

縱然年齡相差很大，但Brian 50多年的人生閱歷讓他更穩重，有效的溝通和無限的愛讓這位爸爸與女兒零代溝！

《寰聽世界》特別系列「潮爸寶典」從6月21日至8月9日，逢周二專訪新時代潮爸，從男性角度談育兒、傳寶典。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為爸媽們帶來力量，一同成為更好的自己和爸媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]