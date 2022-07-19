看得起遊戲：童參與建理想樂園

近年卻有令人喜出望外的遊樂場接連登場，小朋友和家長不惜舟車勞頓也要來朝聖，高峰時更有旺過花市的盛况出現，說的是2018年12月啟用的屯門公園共融遊樂場；而於2021年8月開放的東啟德公園彩虹樂園，除吸引跨區家庭前來體驗，也為鄰近街坊營造早晚相宜的社區遊樂空間。

小專員集思廣益 夢想成真

為何上述兩個遊樂場可突圍而出？原因是除了有致力推動遊戲的我們，以遊樂環境顧問的身分參與其中外，更史無前例地引入了兒童一同參與，讓主要使用者——小朋友的聲音被罕有地聆聽，而其想法亦被認真地看待。

屯門公園共融遊樂場的兒童參與名為「智樂小小遊樂場專員培育計劃」，來自2間學校共17個初中生，在為期14個月的計劃中，透過兒童友善的方法來認識遊戲、體驗遊樂場、孕育共融意念、投入設計，並親身以模型及畫作向建築署的專責團隊表達想法。其後，園境師把意見綜合整理後，更向小專員們講解觸感牆及玩水區地面遊戲的設計藍圖，又帶領大家在工地外圍檢視進度。最後，遊樂場建成後，少不了讓這些小專員優先試玩及在開幕禮上獲邀見證重要時刻。目睹意見被採納並變成真實，小專員都感到很偉大，更認為遊樂場是屬於小專員的，歸屬感滿溢！

小學生投選好玩遊樂設施

至於東啟德公園彩虹樂園的兒童參與，則更為精煉簡約。先以工作坊讓毗鄰小學的學生們理解樂園的改造背景，再認識各種好玩又合適的遊樂設施後，便以貼紙投選心中所愛；工作坊另設延伸答問和對話，讓我們進一步掌握孩子們的喜好因由。設計師在思考用家的想法後，也舉行了會面回饋環節，貫徹與小朋友有交流兼有交代的互動原則。樂園中大受歡迎的人力滾輪（即倉鼠圈），正是用家高票投選的結果。

有人或會認為小朋友懂得不多，甚至未有能力表達所思所想。我們卻深信，在遊戲這一塊領土，孩子的意見、行為和感受都應當被尊重，關鍵在大人有否／能否／可否以兒童友善的方式用心參詳、思量和琢磨。2019年《施政報告》提及改造康文署170個公共遊樂空間，過程中會鼓勵和促進社區參與和民間共議，據知兒童的聲音也會包括在內，期待！

相關短片：youtu.be/YVunbIMa6gk

文：王見好（智樂兒童遊樂協會總幹事）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]