家家有禮：與LYCHEE暢玩夏令營

【明報專訊】大家最近有沒有發現四周多了一股荔枝香？原來是LYCHEE帶來的夏日氣味呢！韓國人氣卡通角色LYCHEE & FRIENDS這個夏天換上全新露營裝束，跑到置富Malls旗下四大商場的「Chill開心夏令營」，4個冒險營地均設有多個打卡位和數碼互動遊戲，如馬鞍山廣場的3.5米高巨型背包裝置內含有互動熒幕，考考大家的眼力和判斷力；置富第一城戶外大型蒙古包帳幕內，更設有投影燈，大家可以在裏面看到星空及閃耀的「LYCHEE & FRIENDS星象」，夠晒浪漫。