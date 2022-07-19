家家有禮：幽默立體畫作 走入奇幻空間

【明報專訊】今個夏天，不如來一個難忘奇幻之旅！尖沙嘴Mira Place伙拍本地年輕藝術家何博欣（Vivian Ho）在商場內設置名為「MIRAcle ARTventure」的幻想空間，將Vivian天馬行空的幽默畫作立體化。場內打卡熱點包括：巨型小籠包及火鍋、啤酒泡泡浴及4.5米高的熱氣球等，更可透過AR技術體驗一眾奇幻生物陪伴打卡的另類效果。只要於場內佈置打卡並參加IG活動，還可贏取豐富禮品。而Mira Place會員於場內以電子消費簽帳滿指定金額即有機會換領Mira Place × Vivian Ho文件夾及帆布袋，於指定日子更可於中庭體驗由Mira Place與Brother合作推出的DIY帆布袋體驗，設計出個人風格。