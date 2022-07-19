小皿如花如浪 編織精巧竹器 融入家居

避開假日漂入海島，行出坪洲碼頭後步行約15分鐘，往竹工藝師丁科竣（Angus）那既是工作室又是家的房子進發。一路上上坡、下坡，記者已氣喘吁吁，Angus卻一派輕鬆。4個月前他從市區搬入小島，平時創作用的竹材亦隨他遷入，他將一捆捆竹枝從火炭工廠區運到中環碼頭，再送入坪洲。想像他獨自推着手推車，在路上蜿蜒前行，予人一種修行的感覺，與他所做的竹編工藝一樣，在竹製品式微的今日，獨自鑽研，重複地編織，默默地將工藝復興。

無論是竹房子，抑或竹篩、竹籠等竹器，竹製品一向予人粗糙印象，但把Angus製作的竹碟、茶器、咖啡濾杯、杯墊等拿上手掂量，精細、輕巧，手指撫過表面平整光滑，原來竹器可以如此細膩，「我做的是竹細工，即細緻的竹工藝」，他如是介紹。

織法多變 紋美實用

本身是室內設計師的Angus，因工作需要託付工廠製作竹籐家具，效果卻未如理想，索性自己動手做，就這樣一頭栽入竹藝世界，他靠着翻書自學，慢慢習得竹編工藝。「竹藝品主要分作3類，分別是農器，即務農、耕作所用的工具，生活器具如蒸籠、篩、籮等，還有就是藝術品。」竹藝起源於中國，後來隨着茶道傳入日本，當地人學習、深化竹藝文化後，發展出自己一套用竹的方式，將它們從粗糙、重視實用的工具，昇華至美感兼備的器皿如花器、食器等。Angus從架上取下恍如由一片片海浪交織、融匯而成的小皿——四海波花籠（日文：shikainami），置入透亮的玻璃茶壺後，甚為雅致；他又向記者遞上小碟，「這是麻葉編小皿，用來盛載和菓子的」，拿在手上，光影從縫隙間透出，在桌面投射出一朵盛開的花，「這兩個都是日本傳統會用的竹皿」。

竹編世界繁花似錦，千變萬化，各種編法工整有序地在器皿上重複，織出讓人目不暇給的紋樣，這不止美觀而已，還有實際功用。風車編（又稱龜甲編）單靠編織，已可織出弧形凹陷的曲面；竹蒸籠的蓋多以人字紋編織而成，比起其他編法更為緊密，織夠兩層就不易讓蒸氣從竹篾間的小孔散去，保溫效果更好；還有菊花編、十字編、六角編、輪口編……一雙巧手來回編織，織出民間智慧。

親手製竹篾 咖啡濾杯雅致

工藝之所以是工藝，不止體現在充滿耐性、重複編織的過程，早在處理竹材時，已可見竹工藝師的匠人精神。Angus多用來自內地的毛竹、紫竹（又稱黑竹）、芝麻竹等創作，分別取毛竹的高韌度、長竹節，還有紫竹與芝麻竹的天然紋理。雖然市面上有現成的竹篾，但有時因應作品需要，他要親力親為處理竹材。「最基本要去竹林學習劈竹，我沒有做到這一步，但其實是需要的，台灣、日本的工藝師都有這樣做，但一來香港少竹，二來實在辛苦。」話雖如此，即使省卻劈竹這一步，要將一根完整的竹削成纖薄的竹篾，還需經除油、去青、劈寬、剖薄等6、7個步驟，將竹枝曬乾、去除青色的表皮，然後重複將竹枝不斷劈半，再調整成均等的厚度與寬度，最後將邊角打磨得平整光滑，成為竹篾，才可開始編織，Angus說單是處理竹材，已可花上一整天的時間。

「我一直做的，就是將竹藝帶到當代給人使用。」竹以山貨模樣走入生活的時代已過去，卸下傳統標籤，Angus以桌上食器切入，讓大家以耳目一新的角度認識竹器，重新發現竹材的美與好。「要令到香港人想用，就要將竹器做得很fine。」例如他以竹編成咖啡濾杯，水流經竹網以均速滴下，滲出咖啡香，他還貼心地將濾杯與底托分開，方便用家配合不同大小的杯具使用。竹筒設計的茶器，底部以人字紋編成，慢慢把水分疏走，竹香還會滲入茶內，散發出淡雅竹味。Angus的作品全人手製作，需時約1個月，除了可在網站下單，亦可以走到坪洲參與工作坊，跟隨Angus專心編竹，感受竹材的質感。

■二回

網站：www.yiwooo.co

工作坊價錢：視乎作品而定，以四海波花籠為例，2小時收費$450

查詢：9454 2219（WhatsApp）

文：張淑媚

編輯：林曉慧

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