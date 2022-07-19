精心設計：摺疊式鴨嘴帽便攜 帽邊小孔助透氣

‧可摺疊式設計

一般鴨嘴帽的帽簷挺身，想收納卻不方便？市面上有鴨嘴帽在帽簷上加設摺痕，可以將帽身向帽簷方向捲（圖A），再將帽簷對摺（圖B），帽的體積頓時大縮水，放入褲袋都沒有問題！

‧可拆卸防曬布

大多數的帽主要為頭部遮擋太陽，長時間暴露在戶外環境，頸部容易曬傷；因此，部分帽會加設一塊防曬布（圖C），為頸部遮陽。

‧額頭排汗帶

運動人士或用過箍在額頭的排汗帶，「排汗帶透過毛細管作用將汗水引流，當吸收的汗水滿了，就會如簷篷一樣，將汗水引導至左右兩邊而非從正面流下，避免阻擋視線」，部分帽會加入排汗帶，幫助吸汗。

‧小孔／網布

有沒有留意過帽的側邊常有兩個小孔（圖D），有什麼作用？長時間戴帽，熱氣、汗水被困在帽內，這兩個小孔就能幫忙透氣。除了小孔，戶外活動帽亦會有網布設計，令帽更通風透氣，部分還會以「天窗」形式，加層布料覆蓋，可隨時揭起通風，兼顧防曬與透氣需要。

‧太陽眼鏡位

去到一些較陰暗的地方，習慣除下太陽眼鏡，隨手架在帽上，一不小心眼鏡或飛脫，部分帽因而特設太陽眼鏡位置（圖E），方便用家固定太陽眼鏡。

■INFO

毅成戶外用品店（）

迪卡儂（www.decathlon.com.hk）

場地提供：毅成戶外用品店（旺角店）