【帽子種類大全】帽子按功能搭配 遮陽擋雨保涼爽

鴨嘴帽、中空帽、漁夫帽、草帽，以至面罩式遮陽帽……選擇五花八門。從物料、設計、功能等針對不同的戶外活動，怎樣選到一頂合用合心水的帽呢？

山藝教練梁梓浩（Sunny）的日常打扮中，總離不開一頂鴨嘴帽，他笑稱除了「造型需要」，戴帽亦有實用之處，無論晴或雨天都派上用場。晴天時可減少被陽光直曬臉部，甚至保護頭皮免被曬傷；至於下雨天戴帽，雨水可隨着帽簷兩旁流去，不怕被遮擋視線。故他建議大家在夏日參加戶外活動時戴帽，以應對變幻莫測的天氣。

功能：

市面上各式各樣的帽，標榜不同的功能，有些強調防曬，有些強調吸濕排汗，有些聲稱防水，一頂戶外活動的帽應怎樣選擇？由Sunny和香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲向大家講解。

防曬：聚酯纖維較佳

一般而言，皮膚上有衣物覆蓋已有一定程度的防曬效果，但比不上經防紫外線處理的布料。如同防曬乳，衣物都有測量防曬能力的標準，通常以紫外線防護指數（ultraviolet protection factor，簡稱UPF）表示。UPF系數愈高，防紫外線能力就愈高。如果產品標示為UPF50，代表只有五十分之一的紫外線可穿透布料，即可阻隔98%紫外線；而UPF50+為最高的標示系數，可隔絕逾98%紫外線。各地就防紫外線產品的檢測有不同標準，根據歐盟EN 13758-1，需至少達UPF40才可聲稱有防曬功能，葉曉雲亦建議購買UPF40以上的帽。

然而即使聲稱UPF50+，實際的防曬效能或有出入。葉曉雲稱布料材質、編織密度、鬆緊、顏色等，都會影響防曬能力。一般而言，聚酯纖維（polyester）防曬效果較好，其編織後的小孔間隙較小，紫外線相對不易通過；若布料較厚、較深色，都能擋到較多紫外光，但深色布同時會較吸熱；布料本身編織得愈密，或沒有延展能力，防曬能力就愈高，「如果布料很貼身又有彈性，一穿上身後布料撐開，露出布料本身的小孔，就會降低防曬效能」。衣物沾水後會減低布料散射紫外線的能力，同樣影響防曬功效。

防水：滴水不漏 防潑水：大雨失守

防水能力分為「防水」（waterproof）與「防潑水」（water-repellent），葉曉雲指兩者有別，「防水就如雨傘一樣，下大雨都滴水不漏；而防潑水，通常布料表面有一層塗層，雨水接觸後會形成水珠，用手撥去就會消失，但就不防水，雨勢稍大布料會濕透」。

防水物料必然較侷促？市面上有防水物料可兼顧透氣，Sunny指出：「這些防水透氣薄膜就如網一樣覆蓋在布料表面，體積較大的水分粒子無法穿透，而較細小的空氣粒子就可通過，與口罩的原理相近。但當熱氣太多，趕不及排出去，仍會感到很侷促。」整體而言，具防水功能的帽透氣度較差。

夏季多雨潮濕，戶外活動一定要帶備具防水功能的帽？Sunny認為未必需要，「很多時我們會用雨傘，或者風褸都會有帽。即使鴨嘴帽本身防水，正面一樣會被雨水沾濕」。他建議行山時帶備縮骨遮，輕身之餘，萬一需要製造一個陰涼空間休息，縮骨遮都能派上用場。

吸濕排汗：人造纖維快乾

戶外活動容易大汗淋漓，如運動衣物一樣，部分帽款具有吸濕排汗（moisture wicking）功能。葉曉雲表示，流汗後若布料（例如棉）只吸濕，濕氣被困在纖維內便難以乾透。為解決這個情况，「大部分（運動用布料）會做『水分單向流』，即將汗水從皮膚表面吸收，再經布料纖維的細孔向外散去」，達至排汗功能。為保持帽乾爽，一般都會選用人造纖維這類快乾物料。如果用家本身多汗或追求乾爽，可留意運動帽有沒有這個特點。

涼感材質：皮膚布料要有「溫差」

夏日戴帽容易悶出一頭汗，市面上有產品主打涼感材質，助頭部降溫。葉曉雲稱原理與冰袖、涼感毛巾等產品相近，「採用一種熱傳導能力迅速的紗線，很快將皮膚表面的熱力傳至布料」，讓使用者有瞬間清涼的感覺。不過，由於熱能是從溫度高的地方傳至溫度低的地方，當布料溫度與皮膚溫度達至平衡，涼感效果就會變得不明顯。

款式：

戶外活動戴帽，葉曉雲和Sunny認為可按運動性質、在戶外逗留時間、天氣狀况、戶外環境等，選擇不同功能的帽。葉曉雲表示，「夏日行山和做運動對帽的要求都有不同，如果是做運動，即短時間內會大量出汗，當然要着重排汗功能；但一般行山，出汗相對少一點，防曬或者防潑水可能已足夠。」Sunny補充，若在外接觸陽光時間較長，可考慮選擇防紫外線能力較高和遮陽範圍較闊的帽。

鴨嘴帽：方便常用 中空帽：適宜長跑

帽的款式五花八門，除了造型、美感，選擇時也應考慮款式對活動的方便程度，其中最常用的鴨嘴帽，遮陽同時又不會阻礙左右兩邊視線，適合大部分戶外活動和運動。值得留意的是，鴨嘴帽也有不同設計，單車用的鴨嘴帽質料較軟身，用快乾布料，方便車手在帽外再戴頭盔；有些鴨嘴帽的帽簷可向上翻，以免阻擋視線。至於同樣有長帽簷，但沒有頭頂部分的中空帽（visor cap），「適合很大運動量，頭部需要很通風、很透氣的運動，如長跑、跑山、網球等，較適宜在天氣不太曬的情况下使用」。Sunny指出，一些定點的戶外活動如釣魚，長時間戴中空帽可能曬傷頭皮。

闊邊帽：釣魚實用 行山擋視線

山系造型不可或缺的闊邊帽，又稱漁夫帽，帽簷圍繞頭部四周，遮陽範圍較廣闊，「如果在戶外環境太陽直曬，四周無遮擋，例如在海中心釣魚，一頂闊邊帽就會比較實用」。但帽簷並非愈闊愈好，Sunny解釋，帽簷過闊會妨礙活動，例如行山入樹林可能遮擋視線，看不清四周，應按活動性質選擇。

面罩式遮陽帽、草帽：適合休閒活動

不少女士愛用的面罩式遮陽帽，頭頂部分中空，帽簷特別闊大，大至有如面罩一樣遮擋正面甚至兩側的紫外線。雖然對紫外線的保護力較高，「但較重，不容易收藏，阻風，而且膠片表面容易刮花，或影響視線」，所以較適合休閒的戶外活動，做運動時佩戴效果一般。至於別具夏日風情的草帽，較通風和透氣，但亦較重，同樣適合在休閒活動時使用，如果想避免曬黑，Sunny建議選擇防曬系數較高的產品。

戶外活動後，帽沾上大量汗水，洗滌時建議參考衣物清洗標籤，葉曉雲表示，「如沒特別註明，手洗帽子會較好，較能保持帽的外形」，清洗時亦要避免用柔順劑，令帽變形。

文：張淑媚

編輯：林曉慧

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