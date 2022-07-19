星級海參脆脆 啖啖藜麥香

新菜單先以香味取勝，一盅海玉竹紅螺頭燉花膠湯，甫打開盅蓋便能聞到那濃厚的燉湯香氣。葉師傅特意選用南非紅海螺，讓湯頭更為清甜；另加入海玉竹、母雞及金華火腿清燉6小時，熬製出矜貴養生的燉湯，入口甘香醇美。

新菜單上叫人驚喜的應是鮑汁藜麥釀日本刺參，葉師傅選了近年大熱的superfood藜麥作食材，配以被公認為全球頂級海參品種之一的日本關東海參，肉質爽滑又帶獨特香味。葉師傅在海參中釀入新鮮豬肉、鮮蝦、藜麥，伴以鮮甜鮑魚醬，再灑上由藜麥製成的脆脆粒，恰好為菜式添上奇妙的脆口感，抹去大眾對海參的刻板印象。

手工脆皮糯米雞 口感豐富

另一道不可不提的經典粵菜脆皮糯米雞則盡顯大廚功架，葉師傅事前將本地新鮮三黃雞去骨起肉，再釀入糯米、羊肚菌、海帶、蝦米等食材，風乾4小時後，再以滾油炸至外表金黃香脆，泛着亮澤油光。雞皮香脆可口，裏面的糯米飯味道層次豐富，讓人嘗過後念念不忘。由於這道手工菜需大量事前工夫，想要品嘗的話，記得24小時前預訂。

葉師傅的招牌菜甚多，如果想要一次過試勻，招牌嘗味菜單應該最適合。前菜拼盤包括都爹利會館招牌川味叉燒、芝士龍蝦及酒糟素千層，其中川味叉燒鮮嫩多汁，還帶有陣陣花椒香，極為開胃。再有花膠手拆魚蓉羹、蠔皇扣五頭南非鮑魚拼花菇、蝦醬鮮蟹肉菜粒炒絲苗，最後以細滑的薑汁香滑奶凍作結。

■都爹利會館

地址：中環都爹利街1號上海灘3及4樓

查詢：2525 9191

註：另加一

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