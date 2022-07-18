知多啲：凍飲阻味覺 小心愈飲愈甜

「走甜」循序漸進

註冊營養師方敏琪解釋，溫度會影響味覺，當味覺感受器被溫暖物質激活時，會向大腦發較強信號，吃冷食時甜味感覺則較弱。此外，冰塊融化會稀釋飲料，喝起來感覺甜度降低，「但不代表糖分減少，把整杯飲品喝光，糖分全都喝下肚裏」。想攝取較少熱量和糖分，並非要多冰少冰，而是要少甜、微甜，甚至走甜。

註冊營養師黃蘊芝補充，從健康角度而言，最好避免經常喝太甜的飲品。長期嗜甜會影響舌頭感覺而愈食愈甜；反之亦然，慢慢調節降低甜度，先嘗試「少甜」讓自己習慣淡味，再改成「走甜」。

消委會：1杯抹茶拿鐵=14粒方糖

此外，茶飲店常用配料如奶蓋、珍珠等，脂肪及熱量較高，「基本上一杯有奶蓋、奶精、珍珠飲品，差不多等於吃了一件蛋糕」。方敏琪指出，奶蓋是用忌廉、鮮奶、糖等材料打成的泡沫；芝士奶蓋則額外加入忌廉芝士打成，所以味道更濃郁。全素者選擇用堅果打成全素奶蓋，雖然飽和脂肪含量較少，但是總脂肪含量亦不低。

而珍珠含豐富碳水化合物，加入糖水烹煮。消費者委員會早前調查市面8種調製茶類飲品，其中一款每杯650克的原味抹茶拿鐵約有72克糖，即等於14粒方糖，超出世界衛生組織建議每日攝入量少於50克游離糖。而「走糖」樣本的糖含量，雖比「原味」樣本少45%，但不容小覷珍珠的糖含量，每份珍珠的糖含量由1.1克至11克不等。

想喝手搖飲品又怕肥，不少人選擇看來較健康低卡的水果茶。「水果茶感覺較健康，但因為水果帶酸味，所以多會加入糖漿平衡酸味，熱量不一定低。許多水果茶及調味茶的原料濃縮液已經加入糖分，所以就算選擇『走糖』，飲品本身已經有糖分。」方敏琪表示，攝取過量糖分會增加超重、肥胖、心臟病和其他慢性疾病的風險。如果想喝手搖凍飲，建議選擇無糖冰茶。

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