副刊

星期日生活

movie chic movie style：《分手的決心》韓版迷魂記

【明報專訊】韓國導演朴贊郁6年沒新戲，一有新戲就贏了康城影展最佳導演，這6年來，原來他一直以湯唯做對象，寫劇本。

上 / 下一篇新聞