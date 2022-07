無定向學堂：「羅宋湯」之戰小勝 吃一口紅菜頭湯 延續烏克蘭傳統

【明報專訊】近日聯合國教科文組織宣布,將烏克蘭「羅宋湯」(Борщ)列入「急需保護的非物質文化遺產名錄」(Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding),聯合國聲明指出俄烏戰爭使這道烏克蘭國菜變得瀕危,當地人無法種植蔬菜和烹調Борщ,破壞了烏克蘭的文化。烏克蘭人視之為文化方面對抗俄羅斯侵略的小勝,這道菜跟俄羅斯有何關係?Борщ跟香港吃到的羅宋湯又有何淵源?今天就讓我們一起跟Dacha東歐菜餐廳的烏克蘭大廚Oksana Shevchuk學煮地道的Борщ。