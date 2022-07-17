單元連載：親愛的T小姐，安息吧！我們永遠懷念妳！

【明報專訊】／／2017-7-4(2:10-3:30)DCCC901/16#24暴動案。我跟了第6被告去了元州邨餐廳午飯，我坐在他們三人背後，我其實想要取他用過的一匙羹，但他今日一直用筷子，我食完飯就只好先離開。天好大黑雲，所有人都急急腳回法庭，庭外阿姐說：「啲仔今日咁早返到來。」有一個花白頭髮的阿姨，她每天都在法院聽審，她突然走過來和我打招呼：「昨日在鏗鏘集睇見你。」我借機和她說了幾句：「我在遊行都見過妳，妳在政總前的轉彎位和龍獅旗的人一起舉牌。」於是就開了話題，談起話來。她和第3被告好像幾熟，我見她們一起去食飯，她說：「3號仔有三個家姐的，細仔，但阿媽唔理佢，佢要自己煲湯飲。」她令我的身分較自然和安全進入去被告群體中，或者明天可以跟他們去食飯。開庭前6號仔入聽席休息，迎面見到我微笑了一眼，似乎他也看昨晚的《鏗鏘集》，他已有70歲了，仍不明他為何……長髮少女今日綁起了頭髮，少少啡的頭髮綁起髻，披着花布，粉紅喱士裙，粉杏色布鞋，不知為何她很吸引。灰姐說她不是家屬，又不像政治團體，聽說她是請假來聽審的，今日可能她的腳濕了，她把腳抽出鞋散氣，我專注畫了她的腳幾張圖。突然7號要去廁所，可能肚痛，整個庭的所有人在等他屙完屎回來。我聽到第4被告提到自己和毓民的關係。／／