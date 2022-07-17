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2022年7月17日星期日
星期日生活
星期日現場：還能夠參加聯合國會議嗎？
多愛少恨，多談真少講假
倪匡科幻世界的書名和人物用字
周日話題：請問黃錦星，十年來的環保「債務」如何追討？
開門讀書：YES AND
三十而立：做好自己 別想太多 專訪歌手應智越
黑心年代：易
墓之墓
白路逆行手記
誰人日記：中招
放心寫作：創作，即治療
阿貓阿狗：#150 戒口
movie chic movie style：《分手的決心》韓版迷魂記
同場加映：《迷你孖媽》童眼看世界，張臂抱未來
家明雜感：電影的良心——略談巴納希
影片簡評
咩世界：第347期 ／相望
單元連載
單元連載：親愛的T小姐，安息吧！我們永遠懷念妳！
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧李滄東《燒紙》——書寫時代的傷痕與餘燼
{街市達人}徐頌雯 行燈籠洲街市看香港建築史
讀食時光：牛肉冷盤 梁山好漢下酒菜
無定向學堂：「羅宋湯」之戰小勝 吃一口紅菜頭湯 延續烏克蘭傳統
ways of seeing：看英殖時期物品 反思香港身世
社會實驗：有文青唔做 做農夫學徒 去梅窩耕田 耕上癮
未來城市：把握學生減少 轉危為機 改善師生比 提高教學質素
白路逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖。醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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