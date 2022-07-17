周日話題：請問黃錦星，十年來的環保「債務」如何追討？

特區第五屆政府的管治告終，「夠鐘返屋企」的黃錦星是最資深的局長，由2012年7月上任，在同一崗位歷任兩朝足足十年。既然局長牽頭盤點成績，我們也來「熱情關注，積極參與」。

藍圖對症下藥嗎？

從某種角度看，這位掌管特區環保政策與綠色發展一整個年代的局長不算慵懶，屈指一數，先後推出10份藍圖、計劃，包括氣候變化、廢物管理、節約能源、空氣質素和生態保育等範疇，洋洋灑灑。卸任前兩天更推出《香港環境報告2012–2022》，在諸位同僚當中或許是樹碑立傳意味最濃的一位；既然有此報告詳列斑斑「功績」，我們在此不贅。

那麼，黃局長也是「無愧於心」一族嗎？不知他有沒有注意自己的民望淨值在2012年上任時僅得27.8個百分點，到2017年連任時是幾近原地踏步的28.7個百分點，最近卸任前最後一次調查只剩7.1個百分點？推出藍圖一大疊，但八成民調受訪者認為政府應對氣候變化決心不足，大多數人不同意政府已採取足夠政策減低碳排放。

市民愈來愈感受到氣候變化的影響，因而不滿政府政策，有根有據。天文台去年編制了新一套香港30年氣候平均值，發現年平均氣溫、最高氣溫和最低氣溫都有顯著上升，在全球氣候變化影響下香港愈來愈熱。港府算是跟隨國際步伐，在聯合國通過《巴黎協議》翌年推出《香港氣候行動藍圖2030+》，可惜這一步走得非常不到位——聯合國政府間氣候變化委員會的研究指出，碳排放須在2030年前減少45%，才可以把全球升溫限制在1.5℃之內，但作為一個發達經濟體、聲稱在2014年已經越過碳達峰的香港，卻只是把減排目標定為26%-36%。去年「完善選舉制度」之後整個立法會幾乎都是建制派了，但一而再有議員狠批減碳政策未如理想，催促政府訂下更進取的減排策略和應對氣候變化措施。不消一個月《香港氣候行動藍圖2050》出台，說是跟隨國家方向，承諾在2050年達至碳中和，卻沒有從善如流更新減排目標，反而將碳排放減半達標時限押後至2035年。

非政府組織「低碳想創坊」一直追蹤港府應對氣候變化的表現，2018年發表首份香港氣候成績表，評級只得C－；去年最新的評級依然是C－，當中以發展可再生能源的表現最差。港府的辯解一直是土地問題、天然資源貧乏之類，認為2050年的比例最多只可達至15％，這與環保團體和學術界的研究所知大相逕庭。港府的所謂能源轉型主要着眼於天然氣及核能而已，天然氣的比例由2019年的三成提升至翌年的五成，這就是局長的信心所在。但我們都知道天然氣也是化石燃料，只可視為過渡性能源；那麼香港到底會過渡去哪兒？抑或又一次困在「過渡期」走不出去？再者，除了能源一項，其餘三項溫室氣體排放源，即廢棄物、工業過程及產品使用，以及農林業及其他土地利用，排放量全都比2019年增加，甚至高於碳達峰的2014年。

行動與目標成效的文字遊戲

不久前的父親節，黃局長在面書帖文分享過去五年的環保進程，誇言成功推動電動車普及化，今年首季新登記私家車有一半是電動車，屬亞洲前列。但別忘了香港私家車數量持續增長，過去十年新登記的年均數量超過43,000輛；《香港電動車普及化路線圖》定下停止新登記燃油私家車的期限也在2035年，但對於超過九成路邊空氣污染物來源的商業車輛，卻是到2025年才會作出「探討」。

局長帖文又說「空氣污染物明顯減少了幾成，能見度亦越來越好」，聲稱《香港清新空氣藍圖》奏效。事實卻是今年初環保團體發現香港路邊微細懸浮粒子（PM2.5）的年均濃度超出世衛標準3倍，二氧化氮（NO2）更超出世衛指引6倍。《藍圖》沒有就空氣質素符合世衞《空氣質素指引》的最終指標定下時間表、路線圖，那麼要空氣質素媲美國際宜居大城市，從何說起？只憑目測嗎？

2016年《巴黎協議》通過之後，不論國際社會還是中國，都開始運動式減碳行動。過往處理環境問題都是歎慢板、「後數」、「走數」，儼成國際通病，現在全球都在監察政府的所作所為。然而，不知是事有湊巧抑或事有蹊蹺，黃局長很多藍圖的目標都訂在2035年或之後；加上政治動盪和新冠疫情，工作延宕彷彿順理成章，他在第二個任期發表的4份藍圖，全都是在2021年出爐，市民要跟這位2022年卸任的局長「埋單」問責，是有欠公允了？俗語有云「風水佬呃你十年八年」，那麼10年前他上任初期雄圖壯志推出的藍圖和目標，可說是到了「初心不忘，後事之師」的時候了吧？

當年黃局長履新不足一年就推出《香港資源循環藍圖2013-2022》，定下香港資源循環十年大計，「目標」是要將都市固體廢物人均棄置量由2011年1.27公斤減至2022年的0.8公斤；「成效」則是要在2022年或以前將廢物資源管理比例轉為55%回收、23%焚化、22%堆填。翌年《香港廚餘及園林廢物計劃2014-2022》出台，「目標」在2022年或以前將棄置於堆填區的廚餘量減少約四成。形象頗受歡迎的「大嘥鬼」就是2013年《惜食香港》運動的代言人，成為第一個獲獎的政府宣傳運動；黃局長與之組成「父子檔」四出宣傳，多年來樂此不疲。

「做到加零一」卻成效落空？

有評論認為黃錦星靠「大嘥鬼」提升形象，得以連任；可惜它在實際的減廢工作上敗績纍纍——最新的2020年都市固體廢物數據顯示，我城人均棄置量是每日1.44公斤，比2011年反增了0.17公斤；而廢物回收量只有28%，僅及當年目標的一半左右。至於廚餘，2020年的每日廚餘棄置量依然高達3255公噸，比當年的3600公噸減少了一成也不及。從2020至2022年，黃局長做了什麼足以令數字在兩年間出現「大奇蹟日」式反彈？

2021年在更新版的《香港資源循環藍圖2035》發布會上，黃局長說原版藍圖的「行動」已經全部落實，還推出了一些額外措施，形容是「做到加零一」。「做到加零一」之後的廢物回收率，竟然比藍圖出爐前的37%下跌近四分之一。這可是一個「以結果為目標」、着重「關鍵績效指標」的新時代啊，公共政策的目標、成效落空，可以用「只問耕耘」敷衍過去的嗎？

喜歡盤點的黃局長偏愛為一串「先導計劃」報喜，例如重塑後的「6仔店」回收量大增4倍之類。比起自欺欺人超過20年的三色回收桶，「6仔店」對教導市民乾淨回收、重建回收信心，功不可沒。但管中只見一斑足以遮掩一窺全豹嗎？重塑後一年有多，全港「6仔店」的回收總量是9000公噸，但2020年全港都市固體廢物總量是539萬公噸，單日棄置量已經是前者的1.6倍有多。他說要藉由鼓勵市民大眾乾淨回收來迎接「垃圾收費」也是言過其實，因為現時超過三分之一的家居垃圾來自廚餘，但政府對家居廚餘的回收政策、配套，甚或教育工作都欠奉，2018年試行的「廚餘收集先導計劃」也是到去年第二季才開始逐步接收家居廚餘，市民想配合都無從入手。

「都市固體廢物收費」條例多年來未能通過，被黃局長叱石成羊作為眾多環保工作失效的代罪者。其實相關的諮詢文件早在他履新之前數個月已經推出；當時有大學民調透露，超過一半市民支持廢物收費。主要官員問責制的「出世紙」，不是清楚寫明政策局長的職責是加強行政機關與立法機關合作、就政策爭取立法會支持嗎？怎麼悠悠10載黃局長在這條例闖關上多番鎩羽，反而被他說成事不關己似的，甚至成為諸多敗績的擋箭牌？

黃局長自詡「做到加零一」，成效反而徒勞無功甚或每况愈下。原版藍圖的目標「走數」了，就將之搬字過紙到新版藍圖，然後「後數」至卸任後十多年的2035年。過去十年環保人事沒有幾番新，如果十年之後又不是「後人乘涼」，市民可以怎麼辦？而在追討「債務」與追名逐利之際，氣候危機根本沒停過下來。

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文˙何偉歡、羅金義

編輯•利永倫

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