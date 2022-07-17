多愛少恨，多談真少講假

由於早春時因第五波疫情掩至，學生被迫「預支」暑假，終於到了揮汗如雨的7月，他們便要抵住懨懨欲睡的大氣候，乖乖繼續上學去，努力快步追回先前拖慢了的進度。恢復面授的課堂，不少可能要面對師生流失而變得冷清，「未來城市」今期以此為題，探討教育政策與學校如何可以move on，化危為機。

鄭思思則跟進了早前見於報章報道的聯合國人權委員會報告討論會中，有關向聯合國提供意見的本地NGO數目大幅銳減的問題。另外，今日香港電影金像獎頒獎，影評人家明放眼伊朗，寫剛傳出被拘捕的伊朗導演，如何在「禁拍」的刑罰下繼續用電影說話。

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編者話˙黎佩芬

美術•劉若基

編輯•王翠麗

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