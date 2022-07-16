入門器材：iPhone、DC仔 長曝捕捉星空

Apple iPhone 13 Pro 開啟長曝「秘技」

要啟動可長時間曝光的「夜間模式」（iPhone 11或以後機款），必須符合以下條件，首先拍攝環境要夠暗，這時iPhone內建相機App的拍攝界面左上角、閃光燈圖標旁，會出現一個黃色的月亮圖標（可用手遮掩鏡頭測試），代表已開啟夜間模式。點選圖標後，系統一般只提供最長3秒曝光時間，不足以用作拍攝銀河，但只要將手機固定在小腳架上，會發現曝光時間可延長至10秒甚至更久，這樣便可拍攝銀河影像。

建議零售價：$8499起

Canon PowerShot G7 X Mark III 輕便細機

機身內置1吋感光元件，配備24-100mm焦距及f/1.8-2.8光圈鏡頭，也可以長時間曝光，符合拍攝銀河影像的規格要求。此外，相機的ISO最高達12,800，令拍攝銀河更加容易。

建議零售價：$5380

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