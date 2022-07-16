7月最佳拍攝時間：晚9至凌晨3時 夏日「時令」銀河 手機輕鬆拍

銀河系是一個圓盤狀的棒旋星系，大約擁有1000億至4000億顆恆星。人類身處的太陽系，便在其中一條稱為「獵戶臂」的螺旋臂內側，而大家日常所說的銀河（又稱大海參），亦屬於銀河系的其中一部分。

7、8月銀河出現時間最親民

本地天文攝影愛好者群組「星野行」創辦人之一Toby，早於10多年前已開始拍攝星空，涉獵的還包括技術、器材都更講究的深空攝影，將色彩斑斕的星體、星雲等用相片記錄下來。「香港位處北半球，由於地理位置關係，銀河每年會於3至9月在香港的夜空升起，其餘月份則會在白天或貼近日出日落的時間出現，因此只能在春夏季時段拍攝到銀河。」

Toby解釋，銀河在天空上的位移過程，與太陽一樣是東升西降。起初於地平線水平地升起，每小時移動約15度，運行至天頂時便會與地平線呈垂直方向。如要拍攝出心目中的構圖，便只能在特定時間拍攝。他說每年2月，銀河約在早上5時升起，每遲1個月，銀河升起的時間便會提前約2小時，因此來到7月，銀河會在晚上7時升起；再考慮到要完全避開太陽落山後的餘光，最適合拍攝的時間便介乎晚上9時至凌晨3時之間，對想體驗銀河拍攝的人來說，時間上較易安排。

拍攝熱點：石澳、大坳門、萬宜水庫東壩

然而Toby亦表明，在香港拍攝銀河有一定難度，在香港以外地方的拍攝成功率會提升一大截，「拍銀河的先決條件是環境要夠黑，首先在滿月或接近滿月的夜空下，月亮的光芒會蓋過星星的亮光，基本上無法拍攝銀河；而且香港都市光害嚴重，人造光源會散射上天空，因此必須選擇遠離市區及沒有光污染的地點，例如在港島石澳、清水灣大坳門、西貢萬宜水庫東壩及附近山頭的向南方位置，選擇已經不多，還要祈求海面上不要出現亮着大光燈的漁船、工作船隊」。

此外，拍攝銀河還需要天朗氣清，最好是萬里無雲。香港夏季好天日子實在太少，沒有雲的夜空更是可遇不可求，如出動前沒做足功課，很多時會「食白果」收場。「不過，如果能夠克服重重難關而拍得一張滿意的銀河作品，便能獲得極大的滿足感。」

「400法則」計安全曝光時間

影銀河需要專業拍攝器材嗎？Toby說，如果只求拍攝到基本的銀河相，現在已簡單得多，「拜相機科技進步所賜，較高階的智能手機都拍攝到銀河，另外一些配備1吋感光元件的數碼輕便相機，有大光圈及廣角鏡亦能接受。不過個人認為在香港拍攝到銀河的好天日子已經不多，如有心拍攝，應添置單反或無反相機」。他指近10年間推出的型號都有不錯拍攝效果，如預算有限，跟機買的入門套裝鏡頭亦能勝任。

拍攝銀河的原理，簡單來說是以較長的曝光時間，吸收天上銀河星體的亮光，「但由於星體會運行，因此曝光時間如果過長，便會拍到星體移動的軌迹，令星星呈橢圓形」。Toby說有一些法則可約略計算在不同鏡頭焦距下的安全曝光時間，例如「400法則」，公式為「400÷等效焦距」。以16mm鏡頭為例，換算後便得出應長曝25秒。而為了捕捉到距離地球較遠星體的微弱光源，應將鏡頭光圈調到最大。「由於每部相機的拍攝能力及鏡頭的吸光度也有分別，因此設定上很難一概而論。基本原則是將光圈開到最大，再在現場慢慢調節快門及ISO感光值便可，留意低階數碼相機的ISO值調得愈高，愈容易產生雜訊，因此可先嘗試將ISO設定在較低的800至1600之間，再慢慢調節快門曝光時間來配合。」他補充說只要多嘗試，以及多參考影星群組的作品分享，即使遇到其他狀况，也自然懂得「執生」，拍出滿意的作品。

文：周群雄

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Feature]