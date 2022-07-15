「案內人」穿梭時空 尋安心之處

前進進戲劇工作坊的駐團編劇胡境陽，是香港小劇場獎最佳劇本、IATC（HK）劇評人獎年度編劇／劇本得主。他的全新創作《案內人Hongkongshima》，帶觀眾去到一個平行時空，那裏的人同樣因為疫情而要隔離，但「中招」的人並非會咳嗽發燒，而是會「失憶」。

在隔離病房中，記憶似乎有所缺失的男主角，認識了「心」這個女孩；同時在網上找到「案內人」的帖子，他為客人提供「置身其中」的虛擬旅行服務，會在手機直播中按客人指示行動。此時，兩人共同認識的「心」失蹤，於是「一起」往日本福島尋找她……失蹤女孩的懸念留待表演分解。

這個設定有趣的地方之一，為什麼是香港和日本？胡境陽先談及他的前作《聽搖滾的北京猿人》，說自己寫這作品時牽涉到俄國十月革命、日軍侵華時期的北京，觸及法國哲學和天主教等，因要做大量資料蒐集而吃不消，那不如寫簡單點的？例如去日本旅行浸溫泉？本來想改寫細微生活感受的他，發現自己和日本的連繫竟然是末日感。那是他對2011年「311大地震」的印象，在電視現場直播中，看到海水淹沒和摧毁小鎮，又有核災，加上2012年曾被視為世界末日的年份，胡境陽自言當時有種「深刻的末日恐懼」。

然而不久後，香港的廉航愈來愈多，日圓貶值，網上旅遊資訊豐富，不少香港人無視對輻射的恐懼，前往日本療癒一番；反而在香港，胡境陽覺得因社會變化，此地被摧毁和末日感覺愈來愈強，兩個地方命運像交叉了般，「其實我是借日本這個香港人戲稱為『鄉下』、我們喜歡、可以逃避痛苦或暫時忘憂的地方，再回望我們這幾年生活累積下來的傷口」。

學習如何走過創傷後遺

另一個常見的說法，香港人去日本旅行都很快樂，但其實在當地生活的日本人有很多包袱，對前景不抱希望，「生活有生活的難題」。胡境陽很明白，拉闊歷史的時間線，看整個世界的所有地方，希望可理解他生活的香港。「我們遇到的變卦和苦難，其實在歷史和世界上，有沒有可以學習和參考的地方……我們如何走過一種創傷後遺？」在宣傳文字中，胡境陽引用了《金剛經》的一句︰「云何應住？云何降伏其心？」他解釋，此句源於弟子問師父在修行路上，如何令內心專注而不紛擾？他把句中「住」字理解成「居住」，透過戲劇思考︰「如果我們在香港住不下去——應該到哪裏住，如何生活下去？如何讓我們的心安穩下來，如何心安？」

談「安全」和「安穩」，胡境陽提到自己其實仍在舒適圈，而且仍能做編劇的工作。他在劇本加入「直播」元素，因為他的狀態或許有點像隔着屏幕看事件，可能情緒受牽扯，以為自己在事件現場，卻一直在家中。他今次抽離點寫劇本，會多用象徵手法；亦希望筆下角色有血肉，困難在於要同理不同人在不同位置，經歷不同事情後的傷痛是什麼。然後，他想觀眾在劇場中經歷情緒的擺動甚至兩極的狀態，在劇場的意象世界，在故事中模糊了直播、現實與夢的邊界，去面對自己的記憶，也或許會發現，外在世界的一切都是心的投射？●

案內人Hongkongshima

日期︰7月22、23、25、28至30日（晚上8:00）；7月24及31日（下午3:00）

地點︰牛棚劇場

票價︰$260

網址︰https://bit.ly/3uFo7cB

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳