沙發薯：同志仍需努力

在挪威這一個其中最自由開放的國度，誰又會想到出現這麼嚴重的反同襲擊？事實是歐美的極右組織及情緒在近10多年以來不斷擴大，近年挪威反同聲音，尤其在網上，亦愈來愈大，所以這次恐襲也不是全沒有預兆。恐襲發生後，最重要是不向恐懼低頭：縱使舉辦組織取消翌日活動，警方亦勸喻市民不要集會，但奧斯陸市民翌日仍然毋懼站出來，到市中心的廣場及遇襲的酒吧悼念。

勇氣是爭取公義的最大武器，這次事件亦提醒我們，同志平權得來不易，所以縱使Pride已變得像嘉年華一樣，但仍然甚具意義。正好英國Gay Pride今年剛踏入50周年，英國電視台製作了一連串有關節目，其中Freedom: 50 Years of Pride簡單介紹英國Pride 50年來的歷史，便是很好的基本入門。

說到Pride，當然要由1969年在紐約市發生的石牆騷亂（Stonewall）說起，因為這就是Pride，又或是當代同志平權運動的起源。警方在1969年6月28日清晨到紐約的同志酒吧Stonewall Inn暴力查牌，在場客人反抗，演變成衝突，最終暴力及人數升級，拉鋸到第二日。第二年Pride首次在美國舉行，為了紀念石牆事件，所以選擇在6月舉辦。

回顧英國50年LGBTQIA大小事

兩年後Pride在英國倫敦首次舉行，而在Freedom: 50 Years of Pride中，你便可用50分鐘重溫這50年來在英國發生的LGBTQIA大小事。節目是一場派對，請來同志歌手現場演繹相關作品，讓藝人分享心路歷程。演員Ian McKellen便是其中一座上客，他在1988年在收音機現場節目中勇敢出櫃，目的是為了抗議禁止「推廣同性戀」的28條（Section 28）；同年他高調參與倫敦Pride，參加遊行反惡法。

為節目壓軸獻唱的歌手兼演員Olly Alexander是近年LGBTQIA界的重要icon，他不止出演口碑爆燈、講述愛滋病疫情的It's a Sin，作為樂團Years And Years的主腦，他亦一直利用其歌手影響力，積極分享個人經歷，支持LGBTQ社群。他最近便為另一同志icon Pet Shop Boys的單曲獻聲，亦在他們Glastonbury音樂節的壓軸演出中作嘉賓。

同志社群仍然是社會少數，所以同盟友好仍然十分重要，這亦解釋為何LGBTQIA中的A亦可指Allies（同盟）。Channel 4的最新喜劇Big Boys便是同志與其直男死黨的故事。

劇集由喜劇家Jack Rooke創作，改編自他的3個劇作，是半個自傳。故事講述內向的19歲男主角Jack在入大學前一年喪父，大受打擊，過度抑鬱，所以要延期一年才入大學。一年後他鼓起勇氣入學，遇上與他正正相反、十分外向健談的室友Danny，建立不一樣的友誼。

內斂的Jack仍未出櫃，加上父親的離世仍然對他有很大影響，所以他心情持續低落，特別需要支持。愛玩、愛參加派對的Danny便正正是Jack需要的同伴，處處為他護航。然而，事實是每人都有自己的魔鬼：原來Danny被雙親離棄，由祖母湊大；祖母健康狀况變壞，令他十分抑鬱，有自殺傾向，要吃抗抑鬱藥。

Big Boys是暖心情感真摯兼十分幽默的劇集，正正是這個亂世需要的精神良藥。全球的同志平權運動仍然需要持續，同志似乎仍需繼續努力。

文：陳Damon（chandamon.com）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）