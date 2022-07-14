showcase：鮮艷色調 度假心情 古雅Toile de Jouy浪漫再現

Toile de Jouy圖案的歷史可追溯到18世紀，是一種法國傳統的印花圖案，多以上流社會的生活場景作為主題，如貴族們園藝耕作和騎馬狩獵等活動，描畫成如夢境般的悠然景象。畫風是極具裝飾的洛可可（Rococo）風格，筆觸層次豐富兼具浮雕般的質感，描畫具有情節，規律而連綿重複的圖案。當時的Toile de Jouy圖案以銅版單色印刷於原色的棉、麻布上，感覺優雅而不落俗套，常被應用於家居布藝品如帷幔、窗簾、牆壁、座椅和咕𠱸等。

度假勝地開期間限定店

Mr. Christian Dior生前就曾以Toile de Jouy圖案作為巴黎蒙田大道30號Dior總店的主要裝飾。現任創意總監Maria Grazia Chiuri以此為靈感，在2019年的度假系列中打破常規把Dior自家的Toile de Jouy圖案應用於衣飾上，往後亦多次出現於專為夏日而設的Dioriviera系列，圖案帶來的古雅與浪漫氣息，大大提升夏日旅遊度假的歡愉氣氛。今季Maria Grazia Chiuri特別將藍、橙和粉紅色等色調注入Toile de Jouy圖案之上，鮮艷程度有如夏日燦爛陽光般耀眼。圖案大面積點綴於閒逸如睡衣的真絲恤衫長褲套裝、連身裙、連帽披肩、泳衣以及一系列手袋配飾，更精巧的處理則有蕾絲刺繡闊身半截裙，感覺浪漫風尚。早前品牌亦特別在全球多個度假勝地開設佈置別出心裁的期間限定店，包括希臘米科諾斯島、意大利陶爾米納以及中國三亞等。其中港人的旅遊熱點——泰國華欣的期間限定店設於La Residence Villa度假酒店（圖A），設有露台的店內陳設令人心曠神怡，面向私人沙灘的泳池旁的太陽傘、沙灘椅，甚至泳池底部也鋪滿Toile de Jouy圖案，看見如此魅力勝景，港人只有以系列衣飾來一解久未外遊之愁。●

查詢：Dior 2524 8277 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Myu Kuromiya（Primo）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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